Yakında internette iPhone 13 satılan mağazalar şeklinde arama yapabilirsiniz; çünkü hem global ölçekteki çip krizinin, hem de Apple'a olan yoğun talebin iPhone 13 üretim sıkıntısı oluşturduğu yönünde bilgiler geliyor. Bildiğiniz gibi iPhone 13 ailesinde düz iPhone 13'ün yanı sıra iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olmak üzere dört farklı model var ve tüm ülkelerde yaşanmaya başlanan stok sıkıntısı için Apple farklı bir yola başvurmuş durumda.

Sizlerle geçtiğimiz dönemlerde iPhone 13 üretim sorunu hakkında haberleri şurada paylaşmıştık. Elbette çip krizinin neden olduğu üretim yavaşlaması Apple'ı büyük bir zarara uğratıyor. 2021'in son çeyrek raporlarına göre Apple, piyasada neden iPhone 13 yok diyen kullanıcılar nedeniyle tamı tamına 6 milyar dolar zarara uğramış durumda. Ülkelere cihaz yetiştirmekte sıkıntı çeken Apple ise çareyi farklı bir yöntemde buldu. Bu da görünüşe göre başka bir sorunu meydana getirecek.

iPhone 13 Ne Zaman Tekrar Satılacak?

iPhone 13 ne zaman tekrar satılacak? Bu sorunun cevabı ancak Apple'ın üretim hızına bağlı şekilde verilebilir. Zira üretici artık iPad için ayırdığı parçaları iPhone 13'e kaydırmış durumda. Tabii ki her parçanın bu şekilde kullanılabilmesi imkansız ancak iPad planlaması için sipariş edilen kamera, Wi-Fi modülü, mikrofon, belki hoparlör, ses tuşu vb. gibi malzemeler ve diğer derin düzeyde elektronik entegreler artık iPhone 13 modellerine hayat verecek.

Apple bu şekilde biraz daha piyasadaki iPhone 13 taleplerine karşılık verebilir; doğru. Fakat bunun aslında sadece pansuman niteliğinde bir çözüm olduğunu herkes biliyor. Kısa süre sonra bu parçalar da tükenmeye başlayacak; zaten tüm parçalar için bir uyum söz konusu değil ve ayrıca bu durum 10. nesil iPad üretim sıkıntısı için de zemin oluşturuyor. 10. nesil iPad modelleri için henüz piyasada bir bilgi yok ve bu gidişle 2022'de de görmek zor gibi.

iPhone 13 satılan mağazalar 2022 itibariyle artış gösterecek.

iPhone 13 Fiyatları Artacak mı?

Ekonomi dediğimiz şey arz-talep. Fakat talebin yüksek olduğu ve arzın sağlanamadığı durumlara da hepimizin yaşadığı şeyi diyoruz: Evet; kriz. Apple da şu an bir krizin tam ortasında. Terazinin kefeleri arasında ağırlık farkı meydana geldiğinde bundan zararlı çıkanlar da her zaman halk olmuştur. Tabii buradaki mevzu bahis olan kişiler tüketiciler. iPhone 13 fiyatları artacak mı soruları da son dönemde gündemi işgal edenler arasında. Bize sorarsanız evet, Apple bu konuda mecburi bir artış yapacaktır zira karını eksiltmek gibi bir duruma pek de sıcak bakmayacaklardır.

Artış Öncesi iPhone 13 mini 2021 Fiyatı

128 GB: 10999 TL

256 GB: 11999 TL

512 GB: 13999 TL

Artış Öncesi iPhone 13 2021 Fiyatı

128 GB: 11999 TL

256 GB: 12999 TL

512 GB: 14999 TL

Artış Öncesi iPhone 13 Pro 2021 Fiyatı

128 GB: 15999 TL

256 GB: 16999 TL

512 GB: 18999 TL

1 TB: 20999

Artış Öncesi iPhone 13 Pro Max 2021 Fiyatı

128 GB: 17999 TL

256 GB: 18999 TL

512 GB: 20999 TL

1 TB: 22999 TL

iPhone 13 Bulunabilen Mağazalar

iPhone 13 satılan mağazalar için tabii ki ilk adres Apple Store'lar olmalı. Şu anda bile iPhone 13 almak istediğinizde Aralık sonu veya Ocak ayı başı teslim gibi bilgiler kulağımıza gelmekte. iPhone 13 bulunabilen mağazalar ancak 2022'nin ilk çeyreğinde en erken şekilde artış gösterebilir. İnternette de tabii ki bulabilirsiniz ancak paralel ithalat vb. gibi ürünleri düşünürken biraz daha hassas olmak faydanıza.

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