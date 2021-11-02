Samsung Kot İşine Girdi: Samsung Z Flip Pocket Denim

Samsung'dan katlanabilir telefona özel kot pantolon geldi. Samsung Z Flip Pocket Denim adlı aksesuar belki de şimdiye kadar firmanın en ilginç çözümlerinden biri. Bildiğiniz gibi firma şu sıralar katlanabilir modeli olan Galaxy Z Flip3'ü tanıtmak ve kullanım sayısını artırmakla meşgul. Avustralya'dan gelen bilgiler oldukça güzel çünkü Samsung bir tekstil firması ile anlaşarak bu katlanır telefon modellerine özel bir kot pantolon ürettiriyor. Elbette kot pantolon sıradan bir ürün değil ve Samsung'a özel izler taşıyor. Herhalde şimdiye kadar gördüğümüz en zihni sinir akıllı telefon aksesuarlarından olsa gerek!

Samsung Galaxy Z Flip3 aslında boyut olarak çok da büyük değil. Katlandığı zaman boyutu yarıya düştüğü için kadınlar tarafından tercih edilen pantolonların bile cebinde kolaylıkla taşınabiliyor. Fakat bu kez Avustralya'lı kot pantolon üreticisi Dr. Denim ile işbirliğine gidilmiş ve sokak tarzına uygun bol ve Samsung Galaxy Z Flip3'e özel cebi bulunan rahat bir kot karşımıza çıkıyor. Kotun bir de ana cebinin altında ve Samsung'a özel cebinin üzerinde bulunan bir Z logosu eklenmiş.

Her şey iyi ve güzel. Mevzu şöyle bu kottan sadece şu an için 450 adet üretildi ve biçilen fiyat 1499 TL. İçinizden geçen sevgi sözcüklerini duyar gibiyiz ancak bunun sebebi kotla birlikte yanında Galaxy Z Flip3 verilmesi. Serbest piyasada telefonun şu anda Avustralya'da 1199 USD fiyat etiketine sahip olduğunu söyleyelim.

Samsung Z Flip Pocket Denim Türkiye fiyatı ne kadar, Türkiye çıkış tarihi veya çakma üretilir mi, Mahmutpaşa'da muadili satılır mı gibi sorularınız için forum sayfamız size yardım etmeye hazır.