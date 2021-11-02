WhatsApp Depolama alanı dolu başlıklı bir uyarı veriyorsa artık telefonunuz için bakım yapma zamanı gelmiş demektir. Eğer telefonunuzun hafızası doldu ve 10 MB'dan daha az yer kaldı ise WhatsApp çalışabilmek için bu uyarıyı veriyor. Ekranda Depolama alanı dolu şeklinde çıkan açıklama elbette sizin dahili depolama alanını kastediyor. Micro SD bellek kartınızda müsait yer olsa bile WhatsApp çalışabilmek için dahili depolama alanı istiyor.

Uyarının geri kalanı şu şekilde kullanıcıların karşısına getiriliyor:

WhatsApp'ı kullanmaya devam edebilmek için cihazınızın depolama alanında en az 10 MB yer açın.

Büyük boyutlu video ve fotoğrafları galerinizden silin

İndirilmiş video, müzik ve diğer medya dosyalarını silin

Kullanmadığınız uygulamaları kaldırın

WhatsApp'ın ihtiyaç duyabileceği boş alan miktarı telefondan telefona, sürümden sürüme ve hatta o anki ihtiyaçlara göre bile değişir. Bu nedenle yukarıdaki 10 MB rakamını sembolik olarak düşünebilirsiniz; çünkü farklı hatalarda kullanıcıların karşısına farklı MB değerleri getirilebiliyor. Peki, bunun çaresi nedir? Çareye bu ekrandan ulaşabiliyorsunuz. En alttaki AYARLAR'A GİT seçeneği aslında yapmanız gerekenleri başlatıyor.

WhatsApp Depolama alanı dolu hatası

AYARLAR'A GİT tuşuna basıldığında WhatsApp ile ilişkili dosyaları seçerek temizleyebileceğiniz bir alan açılıyor. Bundan sonrasında hangisinin önemli veya önemsiz olduğunu belirleyerek silin. Uzun zaman ayırarak sorunu kökten çözebilir veya hata gelmemesi için birkaç gereksiz fotoğraf veya videoyu silebilirsiniz.

WhatsApp Depolama alanı dolu hatasının çözümü için forum sayfamızdan da yardım alabilirsiniz. Ayrıca WhatsApp'tan gelen fotoğrafları silmek için hazırladığımız konuyu mutlaka okuyun.