IMEI kayıt ücreti 2022 yılında ne kadar oldu? 2022'de telefon IMEI kaydı ücreti kaç para? IMEI kaydı kaç TL oldu gibi sorular sorulmaya başlandı. Her yılbaşı yaklaştığında yaşamımızın bir parçası olan vergiler de yeniden belirleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu yani TÜİK verilerine göre Ekim ayı üretici fiyat endeksi (ÜFE) belirlendi ve böylece IMEI kayıt ücreti 2022 için ne kadar zamlanacak belli oldu.

Yeniden değerleme oranı 2022 yılı için yüzde 36.2 seviyesinde. Yani 2021 yılı IMEI ücretleri artışı yüzde 9.1 düzeyindeydi. Yaklaşık dört katlık bir artıştan bahsedilebilir. Yeniden değerleme oranının belli olması ile IMEI kayıt harcı, pasaport harcı, MTV, ehliyet harcı ve trafik cezaları da artmış oldu. Yasaya göre Cumhurbaşkanı IMEI kayıt ücretini değiştirdi şeklinde haberler görebileceğimiz şekilde yetkiye sahip.

2022 Yılı IMEI Kaydı Ne Kadar?

Kadım ayı sonunda Resmi Gazete'de yayınlanacak karar ile birlikte 2022 yılı IMEI kaydı ne kadar olacak belli oluyor. Fakat şu anda belli olan yüzde 32,6 artış oranına göre 2022 yılı IMEI kaydı ücreti 2732 TL olacak. 2021 yılındaki yeniden değerleme artışı oranı yüzde 9.1 idi ve bu artışla beraber IMEI kaydı ücreti 2006 TL olmuştu. Böylece IMEI kayıt ücreti ne kadar arttı sorusuna 726 TL şeklinde cevap verebiliriz.

2022 yılı IMEI artış oranı ile birlikte yurt dışından akıllı telefon getirip kaydettirmek cazibesini iyice kaybettirdi diyebiliriz. En basit düşünceyle zaten garanti gibi durumlar için bile yurt dışından cihaz getirmek biraz sıkıntılı. Kayıt işi pasaport ve harçların ödenmesiyle çözülüyor ancak şu anda bahsettiğimiz 2022 IMEI kayıt harcı neredeyse orta seviye bir telefon parası kadar…

IMEI Kaydı E-Devlet'ten Nasıl Yapılır?

IMEI kaydı işlemleri uzun bir süredir E-Devlet üzerinden yapılıyor. Öncelikle *#06# yaparak telefonunuzun IMEI adresini not edin. E-Devlet'teki bu sayfaya giderek işlemlerinizi başlatın. IMEI kayıt harcını ödedikten sonra IMEI kaydı işlemi tamamlanmış olacaktır. Sistem bu arada pasaport giriş çıkış bilgilerinizi de kontrol ederek IMEI kaydına izin vermektedir. Dolayısı ile getirilen cihazların 120 gün içerisinde kaydettirilmesi gerekmektedir.

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