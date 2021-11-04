MIUI 13 çıkış tarihi, Xiaomi'nin bir numaralı ismi olan Lei Jun tarafından açıklandı. Bildiğiniz gibi Xiaomi tarafında şu anda MIUI'ın önemli güncellemelerinden biri olan MIUI 12.5 gündemde; fakat görünüşe göre MIUI 13 güncellemesi de takvim yaprakları 2022'yi göstermeden telefonlara gelmeye başlayacak. Daha öncesinde MIUI 13 güncellemesi ne zaman gelecek tarzındaki haberlerde tarihler Ağustos'u ifade ediyordu.
Bilmeyenler için Lei Jun kimdir hemen söyleyelim. Aslında Lei Jun'un kim olduğundan bahsetmeye kalksak oldukça fazla sayıda paragraf yazmak gerekir fakat şu an konumuzla ilgisi dünyaca meşhur Xiaomi markasının CEO'su olduğu. Lei Jun'un Xiaomi'nin CEO'su olarak yaptığı MIUI 13 açıklamasında ilk etapta Çin sürümünün yayınlanacağı, yani güncellemenin ilk olarak Çin'de kullanılan Xiaomi modelleri için geleceği bilgisi yer aldı.
MIUI 13 Güncellemesi Ne Zaman Gelecek?
MIUI 13 güncellemesi için işaret edilen tarih "2022 olmadan". Bunu Çin sürümü için düşünürsek ve birkaç hafta sonra da Global versiyonun yayınlanacağını düşünürsek 2022 başında MIUI 13 güncellemesi göreceğiz denebilir. MIUI 13 öncelikle görsel bir arayüz iyileştirmesi sunacak. Ayrıca performans ve pil ömrüyle ilgili iyileştirmeleri de içereceği söyleniyor. Genelde her markada durum böyle olmaz ancak Xiaomi bu işi gerçekten biliyor.
Firmanın CEO'su Lei Jun, MIUI 13'ten bahsederken pil optimizasyonu tarafının Redmi Note 11 Pro'daki gibi başarılı olduğunu ve MIUI 12.5'un bu anlamdaki faydalarının devam ettirileceğini sözlerine ekledi. Yeni kullanıcı arayüzü Android 11 ve Android 12 çalıştıran Xiaomi ve Redmi markalı akıllı telefonlara gelecek.
MIUI 13 Güncellemesi Alacak Xiaomi Modelleri
- Xiaomi Mi 11X
- Xiaomi-Mi 11X Pro
- Xiaomi Mi 11 Ultra
- Xiaomi Mi 11 Pro
- Xiaomi-Mi 11i
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G
- Xiaomi Mi 11 Lite
- Xiaomi-Mi Fold
- Xiaomi Mi 10i 5G
- Xiaomi Mi 11
- Xiaomi-Mi 10s
- Xiaomi Mi 10T Pro 5G
- Xiaomi Mi 10T 5G
- Xiaomi-Mi 10T Lite 5G
- Xiaomi Mi Note 10 Lite
- Xiaomi Mi 10 Youth 5G
- Xiaomi-Mi 10 Lite 5G
- Xiaomi Mi 10 Pro 5G
- Xiaomi Mi 10 5G
- Xiaomi-Mi 10 Ultra
- Xiaomi Mi Note 10
- Xiaomi Mi Note 10 Pro
- Xiaomi-Mi CC9 Pro
- Xiaomi Mi Mix Alpha
- Xiaomi Mi 9 Pro 5G
- Xiaomi-Mi 9 Pro
- Xiaomi Mi 9 Explorer
MIUI 13 Güncellemesi Alacak Redmi Modelleri
- Redmi Note 10 Pro
- Redmi-Note 10 5G
- Redmi Note 10
- Redmi Note 10S
- Redmi-Note 10 Pro Max
- Redmi K40 Pro+
- Redmi K40 Pro
- Redmi-K40
- Redmi Note 9T
- Redmi 9T
- Redmi-9 Power
- Redmi Note 9 5G
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Redmi-K30s
- Redmi K30 Ultra
- Redmi 9 Prime
- Redmi-9i
- Redmi 9
- Redmi 9A
- Redmi-9C
- Redmi 10X Pro 5G
- Redmi 10X 5G
- Redmi-10X 4G
- Redmi K30i 5G
- Redmi K30 5G Racing
- Redmi-Note 9 Pro
- Redmi Note 9
- Redmi K30 Pro Zoom
- Redmi-K30 Pro
- Redmi Note 9S
- Redmi Note 9 Pro Max
- Redmi-9
- Redmi K20 Pro Premium
- Redmi K30
- Redmi-K30 5G
- Redmi K20 Pro
MIUI 13 Güncellemesi Alacak Poco Modelleri
- Poco M2 Reloaded
- Poco X3 Pro
- Poco F3
- Poco X3 NFC
- Poco-X3
- Poco M2 Pro
- Poco M2
- Poco-F2 Pro
- Poco X2
- Poco C3
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