MIUI 13 çıkış tarihi, Xiaomi'nin bir numaralı ismi olan Lei Jun tarafından açıklandı. Bildiğiniz gibi Xiaomi tarafında şu anda MIUI'ın önemli güncellemelerinden biri olan MIUI 12.5 gündemde; fakat görünüşe göre MIUI 13 güncellemesi de takvim yaprakları 2022'yi göstermeden telefonlara gelmeye başlayacak. Daha öncesinde MIUI 13 güncellemesi ne zaman gelecek tarzındaki haberlerde tarihler Ağustos'u ifade ediyordu.

Bilmeyenler için Lei Jun kimdir hemen söyleyelim. Aslında Lei Jun'un kim olduğundan bahsetmeye kalksak oldukça fazla sayıda paragraf yazmak gerekir fakat şu an konumuzla ilgisi dünyaca meşhur Xiaomi markasının CEO'su olduğu. Lei Jun'un Xiaomi'nin CEO'su olarak yaptığı MIUI 13 açıklamasında ilk etapta Çin sürümünün yayınlanacağı, yani güncellemenin ilk olarak Çin'de kullanılan Xiaomi modelleri için geleceği bilgisi yer aldı.

MIUI 13 Güncellemesi Ne Zaman Gelecek?

MIUI 13 güncellemesi için işaret edilen tarih "2022 olmadan". Bunu Çin sürümü için düşünürsek ve birkaç hafta sonra da Global versiyonun yayınlanacağını düşünürsek 2022 başında MIUI 13 güncellemesi göreceğiz denebilir. MIUI 13 öncelikle görsel bir arayüz iyileştirmesi sunacak. Ayrıca performans ve pil ömrüyle ilgili iyileştirmeleri de içereceği söyleniyor. Genelde her markada durum böyle olmaz ancak Xiaomi bu işi gerçekten biliyor.

Firmanın CEO'su Lei Jun, MIUI 13'ten bahsederken pil optimizasyonu tarafının Redmi Note 11 Pro'daki gibi başarılı olduğunu ve MIUI 12.5'un bu anlamdaki faydalarının devam ettirileceğini sözlerine ekledi. Yeni kullanıcı arayüzü Android 11 ve Android 12 çalıştıran Xiaomi ve Redmi markalı akıllı telefonlara gelecek.

MIUI 13 Güncellemesi Alacak Xiaomi Modelleri

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi-Mi 11X Pro

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi-Mi 11i

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi-Mi Fold

Xiaomi Mi 10i 5G

Xiaomi Mi 11

Xiaomi-Mi 10s

Xiaomi Mi 10T Pro 5G

Xiaomi Mi 10T 5G

Xiaomi-Mi 10T Lite 5G

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 10 Youth 5G

Xiaomi-Mi 10 Lite 5G

Xiaomi Mi 10 Pro 5G

Xiaomi Mi 10 5G

Xiaomi-Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 Pro

Xiaomi-Mi CC9 Pro

Xiaomi Mi Mix Alpha

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi-Mi 9 Pro

Xiaomi Mi 9 Explorer

MIUI 13 Güncellemesi Alacak Redmi Modelleri

Redmi Note 10 Pro

Redmi-Note 10 5G

Redmi Note 10

Redmi Note 10S

Redmi-Note 10 Pro Max

Redmi K40 Pro+

Redmi K40 Pro

Redmi-K40

Redmi Note 9T

Redmi 9T

Redmi-9 Power

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi-K30s

Redmi K30 Ultra

Redmi 9 Prime

Redmi-9i

Redmi 9

Redmi 9A

Redmi-9C

Redmi 10X Pro 5G

Redmi 10X 5G

Redmi-10X 4G

Redmi K30i 5G

Redmi K30 5G Racing

Redmi-Note 9 Pro

Redmi Note 9

Redmi K30 Pro Zoom

Redmi-K30 Pro

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi-9

Redmi K20 Pro Premium

Redmi K30

Redmi-K30 5G

Redmi K20 Pro

MIUI 13 Güncellemesi Alacak Poco Modelleri

Poco M2 Reloaded

Poco X3 Pro

Poco F3

Poco X3 NFC

Poco-X3

Poco M2 Pro

Poco M2

Poco-F2 Pro

Poco X2

Poco C3

MIUI 13 çıkış tarihi ile ilgili sorularınız varsa forum sayfamızdan bizlere iletebilirsiniz.