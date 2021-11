Oppo Reno 7, Reno 7 Pro ve Reno 7 SE Teknik Özellikleri

Oppo Reno 7, Oppo Reno 7 Pro ve Oppo Reno 7 SE teknik özellikleri, modeller henüz piyasaya çıkmadan önce İspanyol bir kaynak olan EL Espanol sitesindeki habere göre sızdırıldı. Bilindiği gibi Oppo 7 serisi modellerini yılbaşı öncesinde piyasaya çıkarmak için var gücüyle çalışıyor. Tahminlere göre Oppo tarafından beklenen 7 serisi modelleri Oppo Reno 7 ve Oppo Reno 7 Pro idi ancak seriye eklenen bir yeni cihaz daha var: Oppo Reno 7 SE. Hatta dedikodular amiral gemisi olacak şekilde planlanan Oppo Reno 7 Pro Plus adında bir cihazın da bahsini geçiriyor. Fakat Oppo Reno 7 Pro Plus teknik özellikleri konusunda ortada henüz bir bilgi yok.

Oppo Reno 7 tanıtım tarihi henüz kesinlik kazanmış değil ancak yılbaşına yaklaşıldıkça zaman daralıyor ve firma da görünüşe göre lansman tarihi planlarını bir hafta öncesinden açıklayacak şekilde yapıyor. Firma tarafındaki gecikmelerin nedeni seriye sonradan eklenen Oppo Reno 7 SE modeli de olabilir. Model adlandırmasından da anlaşılabileceği gibi Oppo Reno 7 SE daha uygun fiyatlı bir model olacak ve tıpkı Apple'daki SE anlayışı gibi biraz daha geriden gelen özellikleri daha uygun fiyata sunacak.

Oppo Reno 7 ve Oppo Reno 7 Pro Teknik Özellikleri

Oppo Reno 7 ve Oppo Reno 7 Plus ekran tipi olarak AMOLED tercih edecek. 6.5 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranlarda şu şekilde bir farklılığa yer verilmiş: normal modelde yani Oppo Reno 7 ekran tazeleme hızı 90 Hz iken Oppo Reno 7 Pro ekran tazeleme hızı da 120 Hz olacak. Her iki modelde de 65W hızlı şarj desteği ve 4500 mAh kapasitede bataryaya yer verilecek. Yine her iki modelin de ortak özelliklerinden biri üçlü kamera grubu.

Oppo Reno 7 kamera özellikleri olarak 50 MP Sony IMX766 sensör, 16 MP ultra-geniş açı kamera ve 2 MP portre lensi sunuyor. Farklı olarak Oppo Reno 7 Pro ana kamera çözünürlüğü ise 64 MP olacak ve bu kameranın tedarikçisi de OmniVision OV64B. Öte yandan Pro modeldeki diğer kameralar 13 MP tele-foto kamera ile birleştirilmiş 50 MP Samsung GN5 sensörden oluşuyor. İşlemci seçiminde de elbette fark var. Oppo Reno 7 işlemcisi Snapdragon 888 iken Oppo Reno 7 Pro işlemcisi MediaTek Dimensity 1200.

Oppo Reno 7 SE Teknik Özellikleri

Oppo Reno 7 ailesinin en düşük modeli olan Oppo Reno 7 SE teknik özellikleri de belli oldu. Oppo Reno 7 SE işlemcisi MediaTek Dimensity 720. RAM miktarı olarak 12 GB'a kadar olabileceği söyleniyor; ayrıca 256 GB depolama alanına kadar tercih yapılabiliyor. Yani düşük diyerek aslında biraz haksızlık ediyor olabiliriz. Telefonda 90 Hz destekli ve 6.43 inç büyüklüğünde bir LCD ekran görev yapacak. Ayrıca hızlı şarj desteği 65W seviyesinde ve batarya da 4300 mAh kapasitede. Evet, bu biraz düşük.

Oppo Reno 7 SE kamera özellikleri ise 64 MP OmniVision OV64B, 8 MP Sony IMX355 ve 2 MP portre lensinden oluşuyor. Ön kameranın 32 MP çözünürlük sınacak olması ise harika. Oppo Reno 7 SE Türkiye fiyatı konusunda ise henüz belli olan bir detay yok.

Oppo Reno 7, Oppo Reno 7 Pro ve Oppo Reno 7 SE teknik özellikleri ile ilgili bir sorunuz varsa forum sayfası üzerinden bizlere iletebilirsiniz.