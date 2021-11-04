Poco M4 Pro 5G tanıtım tarihi belli oldu. Poco özellikle rekabetçi fiyatları ile ön planda olan bir firma. Tabii uygun fiyat bir yana, arkasındaki Xiaomi markasının gücüyle kalite konusunda da sevenlerini memnun etmeyi başarıyor. Gelen son haberler 5G arenasında yarışacak Poco M4 Pro 5G'nin çok yakın bir tarihte satışa çıkacak olduğu yönünde. Hatta bugün telefonun ilk taslak çizim görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere bakılırsa kamera yönünden tatmin edici bir Poco akıllı telefon bizleri bekliyor. Fakat bir diğer söylenti de telefonun aslında iki kameralı olduğunu söylüyor.

Poco M4 Pro 5G için belirlenen tanıtım tarihi 9 Kasım. Çin'in sosyal ağı Weibo'da paylaşılan ilk görsele bakıldığında telefonun tasarımı Xiaomi'nin yakın zamanda Çin'de tanıttığı ve bizim de haberini burada paylaştığımız Redmi Note 11'e benziyor. Hatta teknik özellikler yönünde de Xiaomi Redmi Note 11'e ciddi bir benzerlik olduğunu söyleyebiliriz. Hızlıca bahsetmek gerekirse Xiaomi Redmi Note 11 teknik özellikleri 50 MP geniş açı kamera, 16 MP selfie kamerası, 5000 mAh batarya, 33W hızlı şarj desteği, 6.6 inç ekran büyüklüğü, 90 Hz tazeleme oranı, MediaTek Dimensity 810 işlemci şeklinde.

Poco M4 Pro 5G Teknik Özellikleri

Poco M4 Pro 5G teknik özellikleri yönünden de Xiaomi Redmi Note 11 modeli ile büyük benzerliklere sahip. Ekran aynı, işlemci aynı, ön-arka kamera özellikleri aynı, hatta batarya da aynı. 🙂 Yine de üzerinden bir geçelim. Poco M4 Pro 5G, MediaTek Dimensity 810 üzerine kurulu bir yapıya sahip. RAM tercihi 4 GB / 6 GB ve 8 GB olarak yapılabiliyor. Depolama alanı ise 128 GB ancak daha farklı bir seçenek var mı bilinmiyor. Xiaomi Redmi Note 11'de 256 GB seçeneği de mevcuttu.

Telefon 6.6 inç büyüklüğünde bir LCD ekrana sahip. Ekranda 90 Hz yenileme hızı kullanılıyor. Arka kameralardan ana kamera çözünürlüğü 50 MP ve geniş açılı olan kamera ise 8 MP çözünürlükte. Çift arka kamera yer alıyor. Arkadaki düzeneklerden biri de flaş. Ön kamera için sunulan çözünürlük ise 16 MP seviyesinde ve iyi selfie'ler çekmek adına oldukça yeterli. Poco M4 Pro hızlı şarj desteği ise 33W gibi orta seviye için yeterli düzeyde. 5000 mAh bataryayı da kapasite olarak beğendiğimizi söyleyelim.

Poco M4 Pro 5G Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi Redmi Note 11 için belirlenen fiyat 190 USD idi ve biz de Türkiye fiyatı için 2799 TL seviyesi beklentisindeyiz. Poco M4 Pro 5G biraz daha rekabetçi fiyatlarla geleceğinden 2499 TL'lik bir fiyat etiketi görebiliriz şeklinde düşünüyoruz. Tabii bunu bir başlangıç fiyatı olarak düşünün. Teknik özellikler yükseldikçe 4000 TL bandı bile kolaylıkla aşılacaktır. Ayrıca Poco M4 Pro 5G, sizlerle geçtiğimiz günlerde paylaştığımız en ucuz 5G'li telefon modelleri yazımızda da yer alacak düzeyde bir model olacaktır.

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