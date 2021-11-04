Ekonomi odaklı modellerden Samsung Galaxy A13 5G teknik özellikleri belli oldu. 5G destekli ucuz Samsung modelleri arasında bulunacak olan Samsung Galaxy A13 5G'de giriş seviyesinde bulunmasına rağmen 50 MP çözünürlük sağlayan bir kamera yer alacak. Bunun dışında arka kamera grubunda ana kameraya ek olarak 5 MP ultra-geniş açı kamera ve 2 MP derinlik sensörü bulunacak.

Koreli kaynaklara göre Samsung Galaxy A13 5G çıkış tarihi net değil ancak fiyat konusunda söylentileri 250 USD'yi geçmeyeceği yönünde. Bu da Samsung'un en uygun fiyatlı 5G telefonu Galaxy A13 5G olacak hissi uyandırıyor. Samsung Galaxy A13 5G Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak bilemiyoruz ama Türkiye fiyatı makul seviyede olacağı için 5G'li telefon arayanların bir numarası olabilir.

Samsung Galaxy A13 5G Teknik Özellikleri

Samsung Galaxy A13 5G işlemci olarak MediaTek Dimensity 700 5G platformundaki MT6833'ten güç alacak. Depolama alanı olarak kullanıcıların karşısına 4 GB RAM içeren model için 64 GB ve performans düşkünleri için de 8 GB RAM için 128 GB sunulacak. Ek olarak Micro SDXC kartlarla hafıza artışı yapabilmek mümkün. Ekran olarak Samsung Galaxy A13 5G, 6.5 inç büyüklük sunacak ancak bu ekran için panel tipi IPS olacak. Çözünürlük ise günümüze uygun şekilde 1080 x 2340 piksel.

Samsung'un bu sene gördüğümüz zayıf yönlerinden biri hızlı şarjı amiral gemisi seviyesi dahil çok fazla pazarlama malzemesi olarak düşünmemesi; uygulamaması. Samsung Galaxy A13 5G'de hızlı şarj desteği 25W seviyesinde. Ayrıca bataryanın 5000 mAh kapasite sunması da sevindirici. Renk seçenekleri olarak Samsung Galaxy A13 5G, kırmızı, mavi, siyah ve beyaz seçeneklerini sunacak. USB bağlantısının ise Type-C tipinde ancak USB 2.0 standardında olacağı söyleniyor.

Samsung Galaxy A13 5G Türkiye Fiyatı

Samsung Galaxy A13 5G Türkiye fiyatı tabii ki şu an için net değil fakat yurt dışı başlangıç fiyatı 250 USD seviyelerinde olacak. Uyarlama yapacak olursak 4000 TL'ye yakın bir fiyatın karşımıza geleceğini söyleyebiliriz. Böylelikle geçtiğimiz günlerde paylaştığımız en ucuz 5G'li telefon modelleri listemize bir modeli daha ekleme şansımız olacak. Biraz daha sabredip teknik özellikleri ve Türkiye fiyatı netleşmesini göreceğiz.

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