Xiaomi CEO'su Lei Jun yenilikler hakkında bizi bilgilendirmeye devam ediyor. Yapılan son Twitter paylaşımında Xiaomi'nin Loop LiquidCool adlı bir soğutma sistemi üzerinde çalıştığı bilgisi var. Peki Loop LiquidCool soğutma nedir? Ne işe yarar? Gerekli mi? Hangi telefonlarda olacak? Kaç derece daha soğutabiliyor? Enerji tüketimini artırıyor mu? Bunların hepsi merak edilen sorular ve zamanla da hepsinin cevabı netleşecek gibi görünüyor.

Loop LiquidCool hakkında aslında şimdiye dek paylaşılmış bazı bilgiler var. Henüz geliştirilme aşamasında olan bu teknolojiyi kullanan ilk akıllı telefonlardan biri Xiaomi Mi Mix 4 olmuştu. Tahminlere göre de kullanıcılara ulaşan yani konsept olmayan Loop LiquidCool destekleyen ilk akıllı telefon Xiaomi 12 Ultra olacak. Lei Jun'un şuradaki Twitter paylaşımına göre bu teknolojide bir soğutma sıvısı kullanılıyor ve telefondaki sıcak hava bu sıvı yardımıyla uzaklaştırılıyor.

Loop LiquidCool akıllı telefonlar açısından faydalı bir teknoloji olacak.

Loop LiquidCool Avantajlı mı?

Yapılan testlere göre Loop LiquidCool avantajlı mı sorusu şimdiden yanıt bulmuş durumda. Isınan havanın gövdeye geri dönmesini engelleyen bu teknoloji 5 dereceye varan bir serin çalışma sağlıyor. Lei Jun'un açıklamaları arasında bu teknoloji sayesinde daha ince akıllı telefonların üretilmesi de mümkün olabilecek çünkü telefonlar içinde bu sayede ekstra hacim elde etmek de mümkün olabiliyor. Dolayısı ile daha fazla batarya kapasitesi kullanımının önü açılıyor. Öte yandan aynı donanımlı ve Loop LiquidCool ile soğutulan modellerde iyi soğutulan modellerin daha iyi benchmark puanları alması da mümkün.

Loop LiquidCool nasıl çalışır diye soranlar içinse biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu söyleyelim fakat PC'lerden hatırlayacağımız sistemlerin minimalist bir hali demek sanıyoruz yanlış olmaz. Telefondaki yongaların üzerini kaplayan bir bakır plaka ve arka kapağın iç tarafında bulunan ikinci bakır plaka arasında sıvı geçişi ile arka kapak aslında bir soğutucu olarak görev yapıyor. Yapılan testlerde Snapdragon 888'li bir telefonda oyun oynanıyor ve Loop LiquidCool destekl model en fazla 47.7 derece olurken, standart model 52.9 derece görüyor.

Sizce Xiaomi'nin geliştirdiği yenilikçi bir teknoloji olan Loop LiquidCool başarılı olabilecek mi? Forum sayfamızda yorumlarınızı bekliyoruz.