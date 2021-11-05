Redmi K50 teknik özellikleri hakkında yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. 2022 başı gibi tanıtılması planlanan Redmi K50 hakkında artık hepimizin yakından tanıdığı Digital Chat Station bu kez Çinlilerin sıkça kullandığı sosyal medya platformu Weibo üzerinden bir sızıntı paylaşımında bulundu. Haberlerinin çoğunun doğru çıkması nedeniyle artık güvenilir bir kaynak sayılan Digital Chat Station'a göre Redmi K50 ailesi tam üç farklı modelden oluşuyor.

Redmi K50 teknik özellikleri gün geçtikçe netleşiyor.

Redmi sızıntı haberleri diyor ki Redmi K50 modelleri Redmi K50, Redmi K50 Pro ve Redmi K50 Pro+ olarak adlandırılacak. Redmi K50 Pro+ işlemci olarak Snapdragon 898 kullanacak. Bir tık düşük olan Redmi K50 Pro işlemcisi Snapdragon 888 ve baz model olan Redmi K50 işlemcisi de Snapdragon 870 olacak. Gelen sızıntı aslında en çok merak edilen ekran, hızlı şarj ve multimedya yönleri ile alakalı.

Redmi K50 ana kamera çözünürlüğü 108 MP gibi üst bir seviyede olacak. Ayrıca JBL imzalı stereo hoparlörler ve 120 Hz tazeleme hızı destekli AMOLED ekranla harika bir multimedya deneyimi oluşturulacak. Kullanıcıların beğeneceği bir diğer özellikse hızlı şarj desteği. İddialara göre en baz model olan Redmi K50 hızlı şarj desteği bile 67W gibi yüksek bir seviyede olacak. Ürünler 2022 yılı başında resmi olarak tanıtılacağından her gün sızıntı haberleri gelebilir. Güncelleme oldukça biz de sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz.

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