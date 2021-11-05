USB Type-C'li İlk iPhone 100 Bin USD'yi Gördü

Beklenen gerçekleşti ve USB Type-C'li ilk iPhone modeli satışta. Sizlerle bir süre önce ileri düzey elektronik bilgisi olan Ken Pillonel'in bir iPhone X modelindeki Lightning bağlantısını çıkartıp yerine USB Type-C'yi taktığına dair haberi burada paylaşmıştık. USB Type-C bağlantısının hem şarj, hem de veri aktarımı için kullanılabildiğini bir video ile ispatlayan Ken Pillonel şimdi de bu modeli eBay üzerinden açık artırmaya koydu.

USB Type-C'li ilk iPhone modeli eBay'de oldukça ilgi gördü.

Ken Pillonel'in iPhone'a USB Type-C takma videosu aslında işlemlerin Apple tarafında çok da zor olmadığını, elektronik konusunda biraz ileri düzey olan kullanıcıların biraz da ekipmanlar yardımıyla bu işi rahat şekilde yapabileceğini gösteriyor. Videoda izleyebileceğiniz üzere iPhone X'e sıfırdan Lightning arabirimi sökülerek USB Type-C bağlantısı takılıyor ve şarj ve veri transferi yapılabildiğine dair ispatlar gerçekleştiriliyor.

Çok ilginç bir şekilde Ken Pillonel'in USB Type-C'li ilk iPhone modeli 85 bin USD üzerinde fiyat görerek bir rekor kırdı. Bu haberi yazdığımızda ise şu ana kadar 173 teklif gönderilmiş ve son fiyat da 100 bin USD üzerine çıkmış durumda. Dilerseniz siz de bu bağlantı üzerinden dünyanın ilk USB Type-C'li iPhone'u için fiyat teklifi verebilirsiniz.

Modifiye edilmiş bu iPhone modeli hakkındaki görüşleriniz için forum sayfamızda sizleri bekliyoruz.