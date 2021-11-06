Apple Katlanabilir Esnek Ekranlı iPhone İçin Kafa Yoruyor

Son aylarda Apple katlanabilir esnek ekranlı iPhone için kafa yoruyor ve bunu da çoğu kişi biliyor. Sızıntı ve dedikodulara göre bu yeni iPhone modeli için henüz bir program bile belli değil; şu anda sadece prototip geliştiriliyor. Apple'ın üzerinde durduğu bir diğer konu da çentiksiz iPhone modelleri üretebilmek. Gelen bir patent bilgisi katlanabilir ilk iPhone modeli haberlerini aslında doğruluyor.

Dedikodulara göre Apple ilginç bir menteşe mekanizması üzerinde çalışıyor. Fiber kompozit sürtünme menteşelerine sahip elektronik cihazlar şeklinde alınan patent Apple'ın katlanabilir esnek ekranlı cihazlar üretebileceğini ve aslında bunun iPhone ile de sınırlı olmayacağını ifade ediyor. Yani ilerleyen zamanlarda MacBook ve iPad tarafında da bu tasarıma uygun ürünlere görebilmek mümkün.

Katlanabilir İlk iPhone Modeli

Katlanabilir ilk iPhone modeli 7-8 inç arasında bir ekrana sahip olabilir. Türünün ilk örneği olacağı için ekranlar konusunda standart bir kalıptan bahsedebilmek mümkün değil. Çok sağlam ve ince bir menteşe sayesinde esnek bir paneli kıvırmaya uğraşacak olan Apple aslında patent alırken genel bir ifade kullanma yoluna giderek iPhone için yapılan bu çalışmayı saklamış. Çünkü normal şartlarda mantıken iPhone menteşesi ve MacBook menteşesi asla aynı sertlik standartlarında olamaz.

Patent başvurusundaki açıklamalar aslında bir taraftan da elektronik bir cihazın birden fazla menteşeye sahip olabileceğini de söylüyor. Bunun çift taraflı menteşe olabilme imkanı da var. Fiber kompozit yapılar bu noktada daha sağlam ve daha ince menteşeler kullanımının önünü açacak.

Katlanabilir esnek ekranlı iPhone sanıyoruz en erken 2023'te ortaya çıkacak. Henüz elle tutulur söylenti dışında hiçbir bilgi yok. Belki de Apple tamamen başka bir cihaz yapar. Biraz bekleyip göreceğiz.

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