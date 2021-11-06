Samsung Galaxy S22 Ultra İçin İlk Gerçek Fotoğraf Geldi

Samsung Galaxy S22 Ultra'nın daha önceden bilgisayar ortamındaki çizimleri sızdırılmıştı. FRONTPAGETECH.com yazarı Jon Porsser tarafından yapılan son sızıntı ise Samsung Galaxy S22 Ultra'nın gerçek görüntüsünü gözler önüne serdi. Yapılan sızıntı aslında bilgisayar ortamındaki çizimleri doğrular nitelikte. Samsung Galaxy S22 Ultra detayları açısından incelendiğinde Samsung'un Galaxy Note 20 modeli ile olan benzerlik gözlerden kaçmıyor. Selfie kamerası ise delik şeklinde ekranın içinde sunuluyor. Kenarlar oldukça ince ve hafif kavisli.

Kamera özellikleri beklenildiği gibi. Ayrıca son sızıntıya göre kafalarda beliren tasarım doğrulanmış oluyor.

Yapılan sızıntıya göre Samsung Galaxy S22 Ultra'da S-Pen var mı sorusu da böylelikle yanıt buluyor. Samsung Galaxy S22 Ultra'nın ince gövdesine rağmen S-Pen'e yer verilmesi tüketicilerin oldukça beğenisini kazanacak bir durum. Kalemle akıllı telefon kullanımını seven kullanıcıların olduğu aşikar, böylece Samsung rakiplerinden amiral gemisi statüsünde bir ölçüde ayrılmış olacak.

Samsung'un yeni Galaxy S22 Ultra modeli kamera çözünürlükleri ise daha önceden sızdırıldığı şekliyle paylaşılıyor. Ana kamera çözünürlüğü 108 MP düzeyinde olacak. Ultra-geniş açı kamera 12 MP çözünürlük sunuyor. Diğer iki kamera ise 10 MP çözünürlükte; bunlardan biri 3x tele-foto ve bir diğeri de 10x tele-foto. Samsung Galaxy S22 Ultra ile ilgili detaylar geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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