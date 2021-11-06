En Yeni Model Vivo V23e Teknik Özellikleri Netleşiyor

Vivo firması şu sıralar V23 ve V23 Pro modelleri üzerine yoğunlaşmış durumda. Uzak doğudan gelen haberlere göre Vivo şu anda yeni telefonları piyasaya çıkmadan önceki son haline getirmeye odaklı ve yakında da Vivo V23 ve Vivo V23 Pro'yu piyasada göreceğiz. Son gelişme aileye Vivo V23e adında bir model daha eklendi. Vivo V23e teknik özellikleri biraz daha zayıf bir model olacak. Xiaomi gibi firmalardan da aslında bu tarz atılımlar görmekteyiz. Tabii buradaki amaç yükselen fiyatlar karşısında biraz daha rekabetçi modeller sunabilmek.

Vivo V23e teknik özellikleri açısında adından bahsettiren bir model olacak. Dikkat çekici ve renk geçişli açık mavi bir gövdeye sahip olacak olan Vivo V23e'de arka kamera çözünürlüğünün 64 MP, ön kamera çözünürlüğünün de 50 MP seviyesinde olacağı belirtiliyor. Vivo V23e üçlü arka kamera düzeneğine sahip olacak. 64 MP arka kameraya eşlik edenlerse 8 MP ultra-geniş açı kamera ve 2 MP makro kamera. Ayrıca diğer bir tahmin de cihazın 44W hızlı şarj destekleyeceği ve 4030 mAh batarya kapasitesi ile geleceği yönünde.

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