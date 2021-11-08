7 kameralı akıllı telefon vivo NEX 5 şu sıralar rekabete en fazla renk katan cihazlar arasına girmeyi başarıyor. Firma tarafından vivo NEX 5 teknik özellikleri hakkında yapılan bazı paylaşımlar var ancak hiç şüphesiz en fazla ilgi çeken yön biri ekran altında bulunan ön kamera ile beraber cihazda toplam 7 tane kamera bulunacak olması. vivo NEX 5 tasarımı hakkında henüz ortada bir bilgi yok ancak Photoshop olması muhtemel bir fotoğraf da internette dolaşanlar arasında.

7 kameralı akıllı telefon vivo NEX 5 yeni bir dönemi başlatabilir.

İnternete sızdırılan vivo NEX 5 fotoğrafı bilgisayar ortamında gerçekleştirilmiş bir çizim fakat arka bölgedeki altılı kamera yatayda ve dikeyde simetrik görüntüler sergiliyor. Bu da fotoğrafın tam anlamıyla gerçeklik payı taşımadığını gösteriyor ancak diğer yandan da altı tane kamerayı konumlandırılacak başka bir düzen nasıl olacak soruları akla geliyor. Cihazın resmi tanıtımı yapıldığında vivo NEX 5 tasarımı yorumlar olarak sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

vivo NEX 5 teknik özellikler bakımından 7 kameralı havasının karşılığını verecek zenginlikte. Snapdragon 898 yonga seti, 2K çözünürlükte ve 144 Hz tazeleme oranına sahip 6.78 inç AMOLED ekran, 32 MP ön kamera, 66W hızlı şarj desteği ve 4500 mAh batarya oldukça yeterli. vivo NEX 5 çıkış tarihi ise kesinlikle önümüzdeki yıl olacak. Zira henüz ortada prototip bir cihaz bile yok.

7 kameralı akıllı telefon vivo NEX 5 hoşunuza gittiyse forum sayfamızda yorumlarınızı paylaşabilirsiniz.