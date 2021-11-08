Samsung Galaxy S22 hakkındaki tüm özellikler net gibiydi ancak gelen son bilgilere göre Samsung Galaxy S22 dümeni Snapdragon 898'e kırdı. Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22 Plus ve Samsung Galaxy S22 Ultra'dan oluşan yeni ailede düşük üretim kapasitesi nedeniyle bazı pazarlarda AMD mRDNA GPU ve Samsung Exynos 2200 işlemci ile yer alacak, bazı pazarlarda da en iyi mobil işlemci olan Snapdragon 898 bulunduracaktı. Gelen son haberler Samsung'un kendi işlemcisinden vazgeçtiğini gösteriyor.

Son gelişmelere göre Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22 Plus ve Samsung Galaxy S22 Ultra modellerinin tümü Snapdragon 898 işlemci kullanacak. Bu durumun değişmesinin nedenlerinden biri Qualcomm'un Samsung'un işlemci ihtiyacını tam anlamıyla karşılama sözü olabilir. Zira Samsung endişe duyduğu için kendi işlemcisini devreye alma kararı almıştı. Tabii bu durum dünya üzerinde Samsung işlemcili Samsung Galaxy S22 modelleri satılması planlanan ülkelerde de artık Snapdragon işlemcisi Samsung Galaxy S22 modelleri satılacağını ifade ediyor.

Samsung'un bu tercihi bazı tüketicileri sevindirirken, özellikle AMD işlemcinin görüntü performansını merak eden bazı kullanıcıların da üzülmesine sebep oldu. Hatta bazı ülkelerde iki sürümün de görünebileceği de ihtimal dahilindeydi. Küçük bir ihtimal de olsa bazı ülkelerde halen Samsung Galaxy S22 modellerinde Exynos 2200 işlemci kullanılacağı da konuşuluyor.

Siz Samsung Galaxy S22'yi nasıl tercih etmek isterdiniz? Cevaplarınızı forum sayfamıza bekliyoruz.