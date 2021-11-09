Poco M4 Pro 5G Fiyatı Belli Oldu

Bir süredir Poco M4 Pro 5G hakkında konuşuyorduk; en sonunda resmi tanıtım bugün gerçekleşti. Böylece Poco M4 Pro 5G fiyatı da belli oldu. Poco bildiğiniz gibi Xiaomi'nin alt markası ve özellikle fiyat / performans anlamında harika işlere imza atıyor. Bugün tanıtımı gerçekleşen ve sıra dışı sarı renk seçeneğiyle ilgi odağı olmayı başarak Poco M4 Pro 5G'yi aynı zamanda sizlere en ucuz 5G'li telefon modelleri yazımızda da tavsiye etmiştik.

Mavi, titanyum grisi ve sarı renk seçeneklerine sahip olan Poco M4 Pro 5G, firmanın orta düzey eğlence canavarı olarak tanımlanıyor. Firma yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye'de satış planı içerisinde ve bu da en ucuz 5G'li telefon hangisi sorusunun cevabının şimdiden belli olduğunu gösteriyor. Poco rekabetçi fiyat anlayışını sürdürdüğü sürece de bu pek değişmeyecek gibi görünüyor.

Poco M4 Pro 5G Teknik Özellikleri

Poco M4 Pro 5G teknik özellikleri yönünden kullanıcıları kendisinden memnun bıraktıracak özellikler içerecek. 6.6 inç büyüklüğündeki ekran IPS yapısında ancak FHD+ çözünürlüğe sahip. Ayrıca 90 Hz yenileme hızı destekleniyor. Ön kamera 16 MP gibi yeni nesil bir akıllı telefon için tatminkar seviyede tercih edilmiş durumda. Bunun dışında parmak izi sensörü ise yan tarafa eklenmiş yani ekran içi parmak izi okuyucu mevcut değil.

Poco M4 Pro 5G işlemcisi 6 nm tekniği ile üretilmiş MediaTek Dimensity 810'dan destek alıyor. Poco M4 Pro 5G batarya kapasitesi ise 5000 mAh gibi üstün bir seviyede ve hızlı şarj desteği de 33W gibi yeterli bir düzeyde. Kamera beklentisi yüksek olan kullanıcıların da Poco M4 Pro 5G'den memnun kalacağını söyleyebilmek mümkün. 50 MP çözünürlükteki ana kameraya 8 MP ultra-geniş açı kamera eşlik ediyor. Çift kameralı sistemde gece modu, ağır çekim ve hızlandırılmış video kamera gibi özellikler de yer alıyor.

Poco M4 Pro 5G Teknik Özellik Listesi

6.6 inç IPS LCD ekran (1080 x 2400 piksel)

MediaTek Dimensity 810 5G yonga seti

4 GB / 6 GB RAM

64 GB / 128 GB RAM

50 MP + 8 MP arka kamera çözünürlüğü

16 MP ön kamera çözünürlüğü

5G desteği

33W hızlı şarj desteği

5000 mAh batarya kapasitesi

Android 11 işletim sistemi

163.6 x 75.8 x 8.8 mm boyutlar

195 gram ağırlık

Poco M4 Pro 5G Türkiye Fiyatı

Poco M4 Pro 5G Türkiye fiyatı kaç TL henüz açıklanması ama beklentiler cüzdanı çok da zorlamayacağı ve en ucuz 5G'li telefon seçeneklerinden biri olacağı yönünde. 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı sunacak seçenek için 229 euro, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunacak seçenek için de 249 euro fiyat biçilmiş durumda. Bu da Türkiye'de 3750-4250 TL bandında oldukça iyi birer seçenek göreceğimize işaret ediyor.

Poco M4 Pro 5G ile ilgili bir sorunuz varsa forum sayfamızdan bizlere iletebilirsiniz.