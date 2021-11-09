Samsung Galaxy A53 teknik özellikleri netleşiyor. Gelen son bilgilere göre Steve H. McFly Samsung A53'e dair Twitter'da önemli bilgiler paylaştı. Gelen ilk görüntülere göre yorum yapmak gerekirse Samsung'un giriş seviye telefonları arasında yer alacak olan Samsung Galaxy A53, bir önceki seride bulunan Galaxy A52 ve Galaxy A52s modellerine oldukça benzeyecek. İnceliğe odaklanmış olan bu modelde ise kulaklık girişi olmaması pek hoş değil.

Samsung Galaxy A53 giriş seviyesindeki birçok model gibi plastik kasaya sahip olacak. Biraz evvel kulaklık girişi olmadığından bahsettik ancak elbette USB Type-C girişi üzerinden bir kulaklık takabilmek mümkün. Samsung muhtemelen Galaxy A53 inceliği 8.14 mm gibi iddialı bir seviyede olsun diye kulaklık girişinden vazgeçmek zorunda kalmış denebilir. Ancak yine de kulaklık girişi olmaması sebebiyle bu cihazdan vazgeçecek olan kullanıcılar da yok değil.

Samsung Galaxy A53 arka panelde dörtlü bir kamera grubuna sahip. Söylenenlere göre ana kamera 64 MP düzeyinde bir çözünürlük sunacak. Ayrıca pilin 4000 mAh üzerinde bir kapasite sunacağı bilgisi var ancak 4500 mAh olabilir mi bilmiyoruz; bunun sebebi de iddialı incelik. Diğer yandan Qualcomm Snapdragon 700 platformu üzerine kurulacak olan cihazın çıkış tarihinin ise 2022'nin ilk üç ayı içerisinde olacak şekilde planlandığı biliniyor.

Samsung Galaxy A53 teknik özellikleri hakkında gelişmeler oldukça sizlerle paylaşacağız. Düşüncelerinizi forum üzerinden bizlere iletebilirsiniz.

Samsung Galaxy A53 Teknik Özellikleri

6.5 inç AMOLED ekran (1080 x 2400 piksel)

Qualcomm Snapdragon 765G yonga seti

6 GB RAM

128 GB depolama

64 MP + 12 MP + 8 MP arka kamera çözünürlüğü

12 MP ön kamera çözünürlüğü

5G desteği

25W hızlı şarj desteği (15W kablosuz hızlı şarj)

4000 mAh batarya kapasitesi

Android 11 işletim sistemi

159.9 x 75.1 x 7.14 mm boyutlar

189 gram ağırlık