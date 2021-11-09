Bugüne Samsung Galaxy S21 FE Türkiye'de satılacak mı sorusu ile başlıyoruz. Samsung Galaxy S21 FE hakkında epey konuşuldu. İptal mi olacak, ne zaman çıkacak, nerelerde satılacak, kaç para olacak, ne zaman tanıtılacak, nasıl olacak gibi türlü türlü sorularla Samsung Galaxy S21 FE gündemi fazlası ile işgal etti. Gelen bazı bilgilere göre Samsung çip krizi yüzünden bu cihazı sadece ve sadece Avrupa pazarı için sunacak.

Peki, Samsung Galaxy S21 FE Türkiye'de satılacak mı? Türkiye Samsung'un Avrupa sınırlarına dahil mi? Bildiğiniz gibi bazı markaların stratejik planlamalarında Türkiye, Asya ülkesi olarak görünüyor. Samsung'da ise planlamalarda bir Avrupa ülkesi olarak değerlendirilerek EMEA bölgesi kapsamına alınıyor. Dolayısıyla Samsung Galaxy S21 FE artık Türkiye'de de satılan bir cihaz olacak ve bunu kesin olarak söyleyebiliriz.

Roh Tae-moon Sağolsun

Samsung Galaxy S21 FE'nin mutlaka Avrupa pazarında satışa sunulma kararı Samsung Mobile'ın CEO'su Roh Tae-moon sayesinde oldu. 1997'den beri Samsung'da yöneticilik pozisyonlarında görev yapan Roh Tae-moon firmanın rekabetçi fiyatlarının belirlenmesinde ve diğer dünya devi markalarıyla olan kıyasıya rekabette birçok kararın merkezi olarak biliniyor.

Samsung Galaxy S21 FE Tanıtım Tarihi

Samsung Galaxy S21 FE senenin hemen başında yani 4 Ocak tarihinde düzenlenecek olan Unpacked etkinliğinde tanıtılacak. Firma yetkilileri bu modelin de Galaxy S20 FE'nin başarısını tekrarlayıp tekrarlayamayacağına dair endişe içerisinde olduklarının bilgisi geliyor ve diğer bir endişe ise giriş seviyesinde bulunan Galaxy A serisi satışlarına darbe vurması. Bu bağlamda Samsung Galaxy S21 FE satışlarına şimdilik bölgesel bir sınırlama getirdi ancak Avrupa'da da ülke ülke kademeli mi satışa çıkar orasını şimdilik bilemiyoruz.

Samsung Galaxy S21 FE Teknik Özellikleri

AĞ 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (Sadece çift SIM'li model)

CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA 3G HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100

CDMA2000 1xEV-DO 4G LTE 5G SA/NSA/Sub6 Hız HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) GÖVDE Ölçüler 151.7 x 71.2 x 7.9 mm Ağırlık 169 gram Renkler Siyah ve yeşil Malzeme Ön taraf (cam), arka taraf (plastik), çerçeve (alüminyum) SIM Tek SIM (Nano-SIM) veya Hibrit çift SIM (Nano-SIM, ikisi de aktif) Dayanıklılık IP68 toz ve su direnci (1.5 metre ve 30 dakikaya kadar EKRAN Boyut 6.4 inç Tip Super AMOLED, 120 Hz, HDR10+ Çözünürlük 1080 x 2400 piksel, 20:9 oran PPI 411 ppi Çoklu Dokunma Evet Koruma AOD PLATFORM İşlemci Sekiz çekirdek (1×2.9 GHz Cortex-X1 & 3×2.80 GHz Cortex-A78 & 4×2.2 GHz Cortex-A55) Yonga Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) GPU Adreno 660 RAM 6 GB / 8 GB Depolama 128 GB / 256 GB Hafıza Kartı Desteklenmiyor İşletim Sistemi Android 11, One UI 3.1 KAMERA Ana Kamera 12 MP, f/1.8, 26 mm (geniş), 1/1.76", 1.8 µm, Dual Pixel PDAF, OIS

8 MP, f/2.4, 76 mm (tele-foto), 1/4.5", 1.0 µm, PDAF, OIS, 3x optik yakınlaşma

12 MP, f/2.2, 13 mm, 123˚ (ultra-geniş), 1/3.0", 1.12 µm Özellikler LED flaş, oto-HDR, panorama Video 4K @ 30 / 60 fps, 1080p @ 30/60 fps, gyro-EIS Ön Kamera 32 MP, f/2.2, 26mm (geniş), 1 / 2.74", 0.8 µm

HDR 4K @ 30 / 60 fps, 1080p @ 30 / 60 fps (gyro-EIS) BATARYA Tip Sabit Li-Ion 4500 mAh Şarj Hızlı şarj 25W

USB Power Delivery 3.0

Fast Qi / PMA kablosuz şarj 15W

Ters kablosuz şarj 4.5W Konuşma Süresi N/A Bekleme Süresi N/A DİĞER Sensörler Parmak izi okuyucu (ekrana entegra, optik), ivme ölçer, jiroskop, yakınlık, dijital pusula Ses 32-bit / 384 kHz ses

Stereo ses (AKG destekli) USB USB Type-C 3.2, USB On-The-Go Kablosuz Ağ Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, çift bant, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.2, A2DP, LE GPS Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO

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