Bugüne Samsung Galaxy S21 FE Türkiye'de satılacak mı sorusu ile başlıyoruz. Samsung Galaxy S21 FE hakkında epey konuşuldu. İptal mi olacak, ne zaman çıkacak, nerelerde satılacak, kaç para olacak, ne zaman tanıtılacak, nasıl olacak gibi türlü türlü sorularla Samsung Galaxy S21 FE gündemi fazlası ile işgal etti. Gelen bazı bilgilere göre Samsung çip krizi yüzünden bu cihazı sadece ve sadece Avrupa pazarı için sunacak.
Peki, Samsung Galaxy S21 FE Türkiye'de satılacak mı? Türkiye Samsung'un Avrupa sınırlarına dahil mi? Bildiğiniz gibi bazı markaların stratejik planlamalarında Türkiye, Asya ülkesi olarak görünüyor. Samsung'da ise planlamalarda bir Avrupa ülkesi olarak değerlendirilerek EMEA bölgesi kapsamına alınıyor. Dolayısıyla Samsung Galaxy S21 FE artık Türkiye'de de satılan bir cihaz olacak ve bunu kesin olarak söyleyebiliriz.
Roh Tae-moon Sağolsun
Samsung Galaxy S21 FE'nin mutlaka Avrupa pazarında satışa sunulma kararı Samsung Mobile'ın CEO'su Roh Tae-moon sayesinde oldu. 1997'den beri Samsung'da yöneticilik pozisyonlarında görev yapan Roh Tae-moon firmanın rekabetçi fiyatlarının belirlenmesinde ve diğer dünya devi markalarıyla olan kıyasıya rekabette birçok kararın merkezi olarak biliniyor.
Samsung Galaxy S21 FE Tanıtım Tarihi
Samsung Galaxy S21 FE senenin hemen başında yani 4 Ocak tarihinde düzenlenecek olan Unpacked etkinliğinde tanıtılacak. Firma yetkilileri bu modelin de Galaxy S20 FE'nin başarısını tekrarlayıp tekrarlayamayacağına dair endişe içerisinde olduklarının bilgisi geliyor ve diğer bir endişe ise giriş seviyesinde bulunan Galaxy A serisi satışlarına darbe vurması. Bu bağlamda Samsung Galaxy S21 FE satışlarına şimdilik bölgesel bir sınırlama getirdi ancak Avrupa'da da ülke ülke kademeli mi satışa çıkar orasını şimdilik bilemiyoruz.
Samsung Galaxy S21 FE Teknik Özellikleri
|AĞ
|2G
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (Sadece çift SIM'li model)
CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA
|3G
|HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
CDMA2000 1xEV-DO
|4G
|LTE
|5G
|SA/NSA/Sub6
|Hız
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA)
|GÖVDE
|Ölçüler
|151.7 x 71.2 x 7.9 mm
|Ağırlık
|169 gram
|Renkler
|Siyah ve yeşil
|Malzeme
|Ön taraf (cam), arka taraf (plastik), çerçeve (alüminyum)
|SIM
|Tek SIM (Nano-SIM) veya Hibrit çift SIM (Nano-SIM, ikisi de aktif)
|Dayanıklılık
|IP68 toz ve su direnci (1.5 metre ve 30 dakikaya kadar
|EKRAN
|Boyut
|6.4 inç
|Tip
|Super AMOLED, 120 Hz, HDR10+
|Çözünürlük
|1080 x 2400 piksel, 20:9 oran
|PPI
|411 ppi
|Çoklu Dokunma
|Evet
|Koruma
|AOD
|PLATFORM
|İşlemci
|Sekiz çekirdek (1×2.9 GHz Cortex-X1 & 3×2.80 GHz Cortex-A78 & 4×2.2 GHz Cortex-A55)
|Yonga
|Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm)
|GPU
|Adreno 660
|RAM
|6 GB / 8 GB
|Depolama
|128 GB / 256 GB
|Hafıza Kartı
|Desteklenmiyor
|İşletim Sistemi
|Android 11, One UI 3.1
|KAMERA
|Ana Kamera
|12 MP, f/1.8, 26 mm (geniş), 1/1.76", 1.8 µm, Dual Pixel PDAF, OIS
8 MP, f/2.4, 76 mm (tele-foto), 1/4.5", 1.0 µm, PDAF, OIS, 3x optik yakınlaşma
12 MP, f/2.2, 13 mm, 123˚ (ultra-geniş), 1/3.0", 1.12 µm
|Özellikler
|LED flaş, oto-HDR, panorama
|Video
|4K @ 30 / 60 fps, 1080p @ 30/60 fps, gyro-EIS
|Ön Kamera
|32 MP, f/2.2, 26mm (geniş), 1 / 2.74", 0.8 µm
HDR 4K @ 30 / 60 fps, 1080p @ 30 / 60 fps (gyro-EIS)
|BATARYA
|Tip
|Sabit Li-Ion 4500 mAh
|Şarj
|Hızlı şarj 25W
USB Power Delivery 3.0
Fast Qi / PMA kablosuz şarj 15W
Ters kablosuz şarj 4.5W
|Konuşma Süresi
|N/A
|Bekleme Süresi
|N/A
|DİĞER
|Sensörler
|Parmak izi okuyucu (ekrana entegra, optik), ivme ölçer, jiroskop, yakınlık, dijital pusula
|Ses
|32-bit / 384 kHz ses
Stereo ses (AKG destekli)
|USB
|USB Type-C 3.2, USB On-The-Go
|Kablosuz Ağ
|Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, çift bant, Wi-Fi Direct, hotspot
|Bluetooth
|5.2, A2DP, LE
|GPS
|Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO
Samsung Galaxy S21 FE Türkiye'de satılacak mı, görüşlerinizi bizimle forum sayfamızda paylaşabilirsiniz.