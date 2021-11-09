Samsung Galaxy S21 FE Türkiye'de Satılacak mı?

Bugüne Samsung Galaxy S21 FE Türkiye'de satılacak mı sorusu ile başlıyoruz. Samsung Galaxy S21 FE hakkında epey konuşuldu. İptal mi olacak, ne zaman çıkacak, nerelerde satılacak, kaç para olacak, ne zaman tanıtılacak, nasıl olacak gibi türlü türlü sorularla Samsung Galaxy S21 FE gündemi fazlası ile işgal etti. Gelen bazı bilgilere göre Samsung çip krizi yüzünden bu cihazı sadece ve sadece Avrupa pazarı için sunacak.

Peki, Samsung Galaxy S21 FE Türkiye'de satılacak mı? Türkiye Samsung'un Avrupa sınırlarına dahil mi? Bildiğiniz gibi bazı markaların stratejik planlamalarında Türkiye, Asya ülkesi olarak görünüyor. Samsung'da ise planlamalarda bir Avrupa ülkesi olarak değerlendirilerek EMEA bölgesi kapsamına alınıyor. Dolayısıyla Samsung Galaxy S21 FE artık Türkiye'de de satılan bir cihaz olacak ve bunu kesin olarak söyleyebiliriz.

Samsung Galaxy S21 FE Türkiye'de satılacak mı sorusu cevap buluyor.
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1 Roh Tae-moon Sağolsun
2 Samsung Galaxy S21 FE Tanıtım Tarihi
3 Samsung Galaxy S21 FE Teknik Özellikleri

Roh Tae-moon Sağolsun

Samsung Galaxy S21 FE'nin mutlaka Avrupa pazarında satışa sunulma kararı Samsung Mobile'ın CEO'su Roh Tae-moon sayesinde oldu. 1997'den beri Samsung'da yöneticilik pozisyonlarında görev yapan Roh Tae-moon firmanın rekabetçi fiyatlarının belirlenmesinde ve diğer dünya devi markalarıyla olan kıyasıya rekabette birçok kararın merkezi olarak biliniyor.

Samsung Galaxy S21 FE Tanıtım Tarihi

Samsung Galaxy S21 FE senenin hemen başında yani 4 Ocak tarihinde düzenlenecek olan Unpacked etkinliğinde tanıtılacak. Firma yetkilileri bu modelin de Galaxy S20 FE'nin başarısını tekrarlayıp tekrarlayamayacağına dair endişe içerisinde olduklarının bilgisi geliyor ve diğer bir endişe ise giriş seviyesinde bulunan Galaxy A serisi satışlarına darbe vurması. Bu bağlamda Samsung Galaxy S21 FE satışlarına şimdilik bölgesel bir sınırlama getirdi ancak Avrupa'da da ülke ülke kademeli mi satışa çıkar orasını şimdilik bilemiyoruz.

Samsung Galaxy S21 FE Teknik Özellikleri

2GGSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (Sadece çift SIM'li model)
CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA
3GHSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
CDMA2000 1xEV-DO
4GLTE
5GSA/NSA/Sub6
HızHSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA)
GÖVDE
Ölçüler151.7 x 71.2 x 7.9 mm
Ağırlık169 gram
RenklerSiyah ve yeşil
MalzemeÖn taraf (cam), arka taraf (plastik), çerçeve (alüminyum)
SIMTek SIM (Nano-SIM) veya Hibrit çift SIM (Nano-SIM, ikisi de aktif)
DayanıklılıkIP68 toz ve su direnci (1.5 metre ve 30 dakikaya kadar
EKRAN
Boyut6.4 inç
TipSuper AMOLED, 120 Hz, HDR10+
Çözünürlük1080 x 2400 piksel, 20:9 oran
PPI411 ppi
Çoklu DokunmaEvet
KorumaAOD
PLATFORM
İşlemciSekiz çekirdek (1×2.9 GHz Cortex-X1 & 3×2.80 GHz Cortex-A78 & 4×2.2 GHz Cortex-A55)
YongaQualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm)
GPUAdreno 660
RAM6 GB / 8 GB
Depolama128 GB / 256 GB
Hafıza KartıDesteklenmiyor
İşletim SistemiAndroid 11, One UI 3.1
KAMERA
Ana Kamera12 MP, f/1.8, 26 mm (geniş), 1/1.76", 1.8 µm, Dual Pixel PDAF, OIS
8 MP, f/2.4, 76 mm (tele-foto), 1/4.5", 1.0 µm, PDAF, OIS, 3x optik yakınlaşma
12 MP, f/2.2, 13 mm, 123˚ (ultra-geniş), 1/3.0", 1.12 µm
ÖzelliklerLED flaş, oto-HDR, panorama
Video4K @ 30 / 60 fps, 1080p @ 30/60 fps, gyro-EIS
Ön Kamera32 MP, f/2.2, 26mm (geniş), 1 / 2.74", 0.8 µm
HDR 4K @ 30 / 60 fps, 1080p @ 30 / 60 fps (gyro-EIS)
BATARYA
TipSabit Li-Ion 4500 mAh
ŞarjHızlı şarj 25W
USB Power Delivery 3.0
Fast Qi / PMA kablosuz şarj 15W
Ters kablosuz şarj 4.5W
Konuşma SüresiN/A
Bekleme SüresiN/A
DİĞER
SensörlerParmak izi okuyucu (ekrana entegra, optik), ivme ölçer, jiroskop, yakınlık, dijital pusula
Ses32-bit / 384 kHz ses
Stereo ses (AKG destekli)
USBUSB Type-C 3.2, USB On-The-Go
Kablosuz AğWi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, çift bant, Wi-Fi Direct, hotspot
Bluetooth5.2, A2DP, LE
GPSYes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO

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