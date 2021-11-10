Şu sıralar Nokia tarafından güzel ataklar gelmeye devam ediyor. En son sizlere sağlamlığı ile öne çıkan Nokia XR20'den bahsetmiştik. Şimdi ise en uygun fiyatlı 5G'li telefon Nokia X100 tanıtıldı. Markanın Finlandiya merkezli sahibi HMD Global'in yeni modeli, aslında Nokia XR20 ile oldukça benzer özellikler taşıyor. Tabii Nokia XR20'ye sağlamlık açısından benzeyebileceğini asla ve asla düşünmemek gerekiyor; çünkü Nokia XR20 en sağlam Android telefon konumunda.

Nokia X100'ün ekranı Nokia XR20'de olduğu gibi Full HD çözünürlük sunuyor; yani 1080p çözünürlükte görüntüleri sergileyebiliyor. Telefonda tercih edilmiş olan işlemci ise giriş seviyesi akıllı telefonların vazgeçilmezi konumunda olan Qualcomm Snapdragon 480. Bu işlemci her ne kadar giriş seviyesinde olsa da öncelikle 5G desteği sunuyor ve telefonun makul bir fiyat seviyesinde olmasını sağlıyor.

Nokia X100 Teknik Özellikleri

Nokia X100'ün sekiz çekirdekli işlemcisi Adreno 619 grafik işlemci ile destekleniyor. Yeterli düzeyde performans sergileyen platformla orta düzey oyunları veya son çıkan oyunları orta düzeyde ayarlarla oynayabilmek mümkün. 2.0 GHz hızındaki Snapdragon 480 işlemci bunun için fazlası ile yeterli. Sunulan 6.67 inç büyüklükteki ve 20:9 orana sahip ekran multimedya adına beklentilere fazlası ile cevap verebiliyor.

Nokai X100 kamera çözünürlüğü olarak 48 MP ana kamera, 5 MP ultra-geniş açı kamera, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP de makro algılayıcıya sahip. Ön kamera ise 16 MP çözünürlükte ve bu açıdan da kullanıcıların beklentilerine cevap verecek güçte. Ayrıca cihazda orta seviye olmasına rağmen sunulan 6 GB RAM miktarı övgüyü hak ediyor. Artırılabilir 128 GB hafıza, 18W kablosuz şarj destekli 4470 mAh batarya ve Android 11 işletim sistemi son derece aktüel.

Nokia X100 Türkiye Fiyatı

Nokia X100 tanıtıldı ama şu an için sadece ABD'de satışa çıkacağı tarih ve ABD için geçerli olacak fiyatı belli. 252 USD'lik fiyatı son derece başarılı bulduğumuzu söylemeliyiz. Öyle ki eğer Nokia X100 Türkiye'de de resmi şekilde satılırsa bu belki de 4000 TL altında 5G telefon modeli görebileceğimize işaret ediyor. ABD için belirlenen çıkış tarihi 19 Kasım. Muhtemelen yeni bölgelerde senenin ilk çeyreği içerisinde yaygınlaşmaya başlayacak.

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