iPhone 13 ekran değişimi sonrası Face ID sorunu artık tarih olacak. iPhone 13 ekran değişimi yazımızda da sizlerle paylaştığımız gibi bu tip durumlarda eğer yan sanayi, orijinal olmayan, çıkma veya muadil ekran kullanımı durumlarında ekranda yer alan küçük bir çip yüzünden Face ID sorunu yaşanıyordu ve Face ID çalışmıyor idi. Gelen son bilgilere göre kullanıcılar artık iPhone 13 ekran değişimi sonrası Face ID sorunu yaşamayacak.

Eylül ayında tanıtılan Apple iPhone 13 birtakım sorunlarla piyasaya çıktı ancak düzenli yayılan güncellemeler sayesinde çoğunun üstesinden gelindi denebilir. Fakat onarım tarafında ise yani fiziksel müdahale gerektiren düzeltmeler tarafında ise Apple'ın bir kısıtlaması söz konusuydu: Eğer iPhone 13'e yan sanayi ekran taktırma gibi bir yola gidildiyse ekran değişimi sonrası Face ID devre dışı kalıyor ve kullanıcı bu teknolojinin nimetlerinden faydalanamıyordu.

iPhone 13 yan sanayi ekran değişimi artık mümkün.

Ekran Değişimi Sonrası Face ID Çalışmıyor

Bazı talihsiz kullanıcılar Apple iPhone 13 ekran değişimi sonrası Face ID çalışmıyor şeklinde şikayet etmeye başladı. Bunun nedeni ise orijinal Apple ekranında bulunan bir çip. Yan sanayi, çıkma, A kalite, ikinci kalite veya Çin malı iPhone 13 ekranlarında bu çip olmadığı için Face ID devre dışı kalıyor ve kullanılamıyordu. Ekran değişimi sonrası yüz tanıma sistemi çalışmıyor, ekrana bakarak kilit açılmıyor, yüz tanıma sistemi bozuldu şeklinde şikayetler devam ettiği için Apple farklı bir karar aldı.

Normal şartlarda orijinal iPhone 13 ekranında bulunan Face ID çipinin amacı bu özelliğin kullanılabilir olmasını sağlamak. Yani Apple diyor ki ekranda Face ID çipi yoksa bu özellik de yok. Ama bu haksızlık. Yan sanayi üreticileri için de kullanıcılar için de haksızlık çünkü ekran dediğimiz parçanın yan sanayisi bulunup kullanılabiliyor ve kimse Apple marka ekran tercih etmek zorunda değil.

iOS 15.2 Ne Zaman Çıkacak?

Resmi olarak bu düzeltmeyi duyuran Apple, iOS 15.2'de bunu sunabilir veya bir sonraki sürüme atabilir. Majör grupta olan iOS 15.2'de bunun sunulma ihtimali yüksek zira Apple şu anda bununla meşgul. Bunun dışında bir ara güncelleme de söz konusu olabilir. Güncellemenin resmi şekilde duyurulması kesinlikle iyi oldu. iOS 15.2 güncellemesi ne zaman çıkacak şu an belli değil ama yılbaşından önce olabilir demek de mümkün.

iPhone 13 ekran değişimi sonrası Face ID sorunu düzeltildi. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi forum sayfamızda paylaşabilirsiniz.