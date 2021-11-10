OnePlus 10 Pro Teknik Özellikleri Ortaya Çıkıyor

OnLeaks takma adı ile tanınan ve sızıntıları ile ünlü Steve H. McFly, OnePlus 10 Pro teknik özellikleri ve olağan tasarımı ile ilgili önemli bilgileri geçtiğimiz günlerde yayınladı. Yeni OnePlus 10 Pro'da ilk etapta biri oldukça büyük olan üç kameralı arka yüzey dikkat çekmeyi başarıyor. Normalde OnePlus 10 Pro çıkış tarihi 2022'nin ilk yarısı olarak tahmin ediliyor ve OnePlus 10 Pro ile birlikte iki modelin daha gelmesi gündemde.

OnePlus 10 Pro ile beraber tanıtılacak modeller biraz daha düşük özelliklere sahip olan OnePlus 10 ve biraz daha ara özelliklere sahip olan OnePlus 10R şeklinde olacak. Yani amiral gemisi pozisyonundaki OnePlus 10 Pro özellikleri itibariyle kullanıcıları memnun bırakacak bir seçenek olacak. Görünüşe göre OnePlus 10 Pro'nun tasarımı artık prototip olmanın önüne geçmiş durumda ve yan çerçeveye doğru konumlanan kamera modülü beklentilerin bir hayli üzerinde.

OnePlus 10 Pro teknik özellikleri Snapdragon 898 platformu üzerinde 8 GB veya 12 GB RAM seçeneği, 256 GB depolama alanı, AMOLED ekran ve Android 12 işletim sistemi şeklinde olacak. Çizgi üstü büyüklüğe sahip arka kameranın özellikleri konusunda ise şu anda elimizde net bir veri yok.

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