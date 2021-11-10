Samsung Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3 Türkiye'de Tükendi

Katlanabilir akıllı telefonlar arasında yer alan Samsung Galaxy Z Fold3 ve Samsung Galaxy Z Flip3 Türkiye'de tükendi. Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Murat Azdemir'in açıklamasına göre katlanabilir Samsung telefonların Türkiye'de satış rakamları firmayı da memnun etti ve stoklar tükendi. Beklentilerin üzerine çıkan talepler yüzünden stokları tamamen tüketen firma yetkilisi öncelikli olarak bu durum için Türk tüketicilere teşekkürlerini iletti.

Bilindiği üzere Samsung Galaxy Z Fold3 fiyatı şu an 21.000 TL seviyesinde. Nispeten daha uygun fiyatlı bir başka Samsung katlanabilir telefon olan Galaxy Z Flip3 ise 10600 TL civarında kullanıcılara ulaşıyor. Yüksek satış rakamlarına rağmen telefonun ilgi görmesi, firmanın stoklarını yakın zamanda güncelleyeceği haberinin hızlı bir şekilde duyulmasını sağladı. Yapılan açıklamaya göre 2020 yılı içerisinde Samsung yeniden Galaxy Z Fold3 ve Samsung Galaxy Z Flip3 satışlarına başlayacak.

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