iPhone'da Sesli Ekran Kaydı Nasıl Yapılır?

iPhone ekranınızı kaydedebilmek birçok nedenden dolayı oldukça kullanışlıdır. Bir arkadaşınıza veya aile üyenize iPhone'da bir şeyin nasıl yapıldığını göstermek için ekranınızı kaydedebilirsiniz. Hatta belki de iOS için kısa eğitim videoları yayınladığınız bir web sayfanız var. Ya da iPhone odaklı rehber videolarıyla dolu kendi YouTube kanalınızı başlatmak istiyorsunuz.

Durum ne olursa olsun, iOS'ta ekran kaydı başlatmak artık hiç olmadığı kadar kolay. Birkaç iPhone ekran kaydedici uygulamasının yanı sıra yerleşik bir araçla iPhone'unuzda nasıl ekran kaydı gerçekleştireceğiniz konusunda size yol göstereceğiz.

iPhone'larda Ekran Kaydı Nasıl Yapılır?

iOS 11 ve sonraki sürümleri çalıştıran iPhone'lar ekran kayıt aracını kullanabilir. Bu yardımcı program doğrudan iOS'ta yerleşiktir, bir kuruşa mal olmaz ve en kullanışlı iPhone widget'larından biridir.

Adım 1. Ekran Kaydı Aracını Etkinleştirin

iOS'ta ekran kaydı aracını kullanmak için önce Kontrol Merkezi'nde etkinleştirmeniz gerekir. Bunu yapmak için:

Ayarlar'ı açın ve Denetim Merkezi'ni seçin.

Daha Fazla Denetim'e ilerleyin. Burada Ekran Kaydı'nı görmelisiniz.

Artı simgesine dokunun ve Dahil Edilen Denetimler başlığının altına sürükleyin.

Adım 2. Ekran Kaydınızı Başlatın

Denetim Merkezi'ni açın. iPhone X veya sonraki modellerinde bunu yapmak için ekranın sağ üst köşesinden aşağı doğru kaydırın. Daha eski model kullanıyorsanız ekranınızın altından yukarı kaydırın.

Ekran Kaydı düğmesine dokunun, telefonunuz kayda başlamadan önce üç saniyelik bir geri sayım gösterecek. Bu size ekranınızı hazırlamanız için zaman verir. Açılır pencere bildirimlerinin ekran kaydına müdahale etmesini önlemek için Rahatsız Etmeyin'i açabilirsiniz.

Ekranınızı kaydederken ortam seslerini yakalamak istiyorsanız, bu aracın düğmesine uzun basın ve ardından açmak için Mikrofon Kapalı simgesine dokunun. Mikrofonu açtığınızda, geri dönüp kapatmadığınız sürece, ekranınızı bir sonraki kaydınızda da ses yakalayacaktır.

Kayıt sırasında ekranınızın üst kısmındaki çubuk veya saat kırmızıya dönecektir.

Adım 3. Ekran Kaydınızı Durdurun

Kaydı durdurmak için üstteki kırmızı saate veya kırmızı çubuğa dokunabilir ve Durdur'a dokunarak kaydı bitirmek istediğinizi onaylayabilirsiniz. Alternatif olarak, Kontrol Merkezi'ndeki Ekran Kaydı düğmesine tekrar dokunabilirsiniz.

Kaydı durdurduğunuzda, ekran kaydının Fotoğraflar uygulamanıza kaydedildiğine dair bir bildirim görürsünüz. Hepsi bu kadar! Ekranınızı bu şekilde kaydedebilirsiniz.

iPhone Ekran Kayıt Uygulamaları Nasıl Kullanılır?

iOS ile birlikte gelen ekran kayıt aracı yeterince iyi çalışıyor olsa da, ek özellikler sunan bir üçüncü taraf uygulamasını denemek isteyebilirsiniz. Aralarından seçim yapabileceğiniz birçok uygulama var, ancak bu üçünü indirmek hem ücretsiz hem de kullanımı kolay.

TechSmith Capture







Bilgisayar ortamında ekran görüntüleri yakalamak için Snagit kullandıysanız, iPhone ve iPad için olan TechSmith Capture'ı da çok beğeneceksiniz.

Bir kaydı başlatmak için uygulamanın sol üst kısmındaki kırmızı düğmeye dokunun ve ardından bir sonraki ekranda Yayını Başlat'ı seçin. Dilerseniz mikrofonu açarak ses kaydı da yapabilirsiniz.

Tıpkı iOS'taki dahili araç gibi, ekranınızın üst kısmındaki saat veya çubuk kayıt sırasında kırmızı olarak görünür. Kaydı durdurmak için o kırmızı çubuğa dokunun ve Durdur'u seçin. Ekran kaydınızın kaydedildiğine dair bir bildirim göreceksiniz.

Uygulamayı açın ve isterseniz paylaşabileceğiniz kaydı göreceksiniz. Camtasia, Snagit, TechSmith Relay veya cihazınızın paylaşım seçeneklerinden birini seçin. Bilgisayarınızda Snagit kuruluysa, Snagit ile paylaşma seçeneği faydalıdır.

TechSmith Capture programını indirin

2. Record It! Screen Recorder







Record It! Screen Recorder, App Store'daki başka bir iyi uygulamadır. Bu uygulama TechSmith Capture ile neredeyse aynı şekilde çalışıyor.

Bir kaydı başlatmak için kırmızı düğmeye dokunun ve ardından bir sonraki ekranda Yayını Başlat'ı seçin. Yine ekranınızla ses kaydı yapmak isterseniz mikrofonu açabilirsiniz.

Ekranınızın üst kısmındaki saat veya çubuk kayıt sırasında kırmızı olacaktır. Kaydınızı bitirmek için kırmızı saate veya çubuğa dokunun ve Durdur'u seçin. Ekran kaydınızın kaydedildiğine dair bir uyarı göreceksiniz.

Kaydınızı görüntülemek için uygulamayı açın. Oradan Film Rulonuza, YouTube'a veya cihazınızın diğer uygulamalarından biriyle paylaşabilirsiniz. Record It! ayrıca kaydınızı kırpmanız, ekran boyutunu değiştirmeniz, arka plan rengi eklemeniz ve daha pek çok şey için güzel bir video düzenleyici de sunuyor.

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3. DU Recorder







Tavsiye etmeye değer diğer bir iPhone ekran kaydedici uygulaması da DU Recorder. Bu uygulama, ekran kayıtları için yukarıdaki ikisi ile aynı şekilde çalışıyor. Ancak, DU Recorder ile, kaydı Fotoğraflarınıza kaydetmek istiyorsanız Yerel Cihaza Kaydet'e dokunarak başlayabilirsiniz. Ardından Kaydı Başlat'a dokunun, DU Recorder'ı seçin ve Yayını Başlat'ı seçin.

Tıpkı diğerleri gibi ekranınızın üst kısmındaki kırmızı saat veya çubukla karşılaşacaksınız. Kaydınızı durdurmak için kırmızı saate veya çubuğa dokunun ve ardından onaylamak için Durdur'a dokunun. Kaydınızın Fotoğraflarınıza kaydedildiğine dair bir bildirim göreceksiniz.

DU Recorder, YouTube, Facebook ve Twitch'e canlı akış dahil olmak üzere ekstra özellikler de sunar. Ayrıca videoları kırpmak, metin veya müzik eklemek ve kaydınızı kırpmak için uygulama içinden düzenleyebilirsiniz.

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