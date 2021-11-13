Bu yazımızda "Instagram'da mavi tik nasıl alınır?" sorusunun cevabını veriyoruz. Normalde sanatçı ve ünlü isimlerin hesaplarında gördüğümüz mavi tik artık daha fazla kişi tarafından kullanılabilir hale geldi. Elbette bunun için biraz daha standartların üzerinde bir hesaba sahip olmanız gerekiyor. Bir takım şartlar da var. Şartları sağladıktan sonra Instagram'a başvuru yapabilir ve mavi tik almak için sıraya girebilirsiniz.

Instagram'da mavi tik avantajları aslında kullanıcıların bilinirliğini ve güvenilirliklerini artırma sağlamasından ibaret. Ayrıca mavi tikli bir hesap sahte hesapların açılabilmesini de engelliyor. Ancak yüzde 100 geçerli olduğunu söylemeyelim. Yani Instagram'da mavi tik almak için başvuru yaptığınızda insan kontrollü bir değerlendirmeden geçiyorsunuz ve hesabınızın / sizin mavi tike uygun olup olmadığını bir Instagram çalışanı veriyor.

Instagram Mavi Tik Şartları

Instagram mavi tik almak için Instagram'da sık aratılan bir hesaba sahip olmalısınız. Ayrıca hesabınızın gizli olmaması yani herkese açık olması gerekiyor. Ayrıca hesabınızdaki biyografi kısmı dolu olmalı ve elbette profil fotoğrafı da kullanmalısınız. Aksi halde Instagram'da mavi tik alma işlemi başarısızlıkla sonuçlanacaktır.

Instagram'da mavi tik almak için önce profilinize gidin. Sağ üst köşedeki üç çizgili menüden Ayarlar kısmını seçin. Ayarlar kısmı altından birtakım işlemler yapmak gerekecek. Dediğimiz gibi hesabınız gizli ise Gizlilik bölümünden herkese açık hale getirin. Devamında da biyografinizi kontrol edin.

Ayarlar kısmından şimdi de Doğrulama İste diyoruz. Instagram'da mavi tik nasıl alınır diye merak edenlere bir bilgi daha verelim. Hesabınızı resmi bir belge ile doğrulamanız gerekecek. Eğer kimlik vb. gibi resmi bir belgeyi gönderemeyecekseniz mavi tik alma şansınız yok. Dolayısıyla bu noktadan sonra tamam veya devam diyebilirsiniz.

Instagram'da Mavi Tik Alma

Instagram doğrulaması için başvur ekranında gelen açıklama aynen şöyle: Onaylanmış hesapların adlarının yanında, Instagram'ın bu hesapların temsil ettikleri tanınmış kişi, ünlü veya markaların gerçek varlıkları olduğunu onayladığını gösteren mavi onay işaretleri bulunur. Mavi tik nedir buradan bir kez daha anlamamız sağlanıyor.

Resmi adımızı kimlikteki gibi yazıyoruz. Sonrasında bir belge türü eklememiz isteniyor, sürücü belgesi, pasaport, ulusal kimlik kartı, vergi dosyası, güncel bir elektrik, su veya doğalgaz faturası veya şirket kuruluş belgesi kullanabilirsiniz. Devamında da yaptığınız işlerden birkaç tanesinin linkini ve paylaşım türünü belirtin.

Ve artık başvurunuz sonuçlandı. İstek gönderildi ekranını gördükten sonra karşınıza Bu hesabı doğrulama talebin şu anda inceleniyor. 30 gün içinde bir yanıt alacaksın şeklinde bilgi geliyor. Beklemekten başka çare yok. Böylece Instagram'da mavi tik nasıl alınır sorusu da yanıt bulmuş oldu.

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