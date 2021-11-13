Samsung Galaxy S22 Türkiye'de Exynos İşlemcili Olabilir

Samsung Galaxy S22 Türkiye'de Exynos işlemcili olabilir mi dersiniz? Henüz iki gün önce Samsung Galaxy S22 işlemcisi Snapdragon 898 olacak şeklinde bir haber sizlerle paylaşmıştık fakat bu haberde bir ayrıntıyı da sizlere iletmiştik. Haberde geçen "Küçük bir ihtimal de olsa bazı ülkelerde halen Samsung Galaxy S22 modellerinde Exynos 2200 işlemci kullanılacağı da konuşuluyor." sözü aslında biraz daha belirginlik kazandı. Gelen son bilgilere göre Avrupa ve Rusya pazarında Samsung Galaxy S22 modellerinin tümü AMD GPU'lu Samsung Exynos 2200 kullanılacak.

Türkiye'nin de Avrupa pazarında olduğu düşünülürse buradan Samsung Galaxy S22 Türkiye'de Exynos işlemcili olabilir sonucu ortaya çıkıyor. Avrupa ve Rusya dışında ise Snapdragon 898 planı devam ediyor. Aslında bu durum bir ilk değil. Bundan önceki S serisi modellerinde de Samsung öncelikle Türkiye için Exynos serisi işlemcilere öncelik verdi ve bu da biraz tepki çeken bir durum desek hata etmemiş oluruz.

Samsung Galaxy S22 Ne Zaman Çıkacak?

Artık bölgesel konfigürasyonlar da belli olduğuna göre akıllara tek bir soru geliyor: Samsung Galaxy S22 ne zaman çıkacak? Bilindiği kadarıyla yani henüz net bir açıklama yok; Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22 Plus ve Samsung Galaxy S22 Ultra modellerinden oluşacak yeni ailenin tanıtımı 8 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek. Satış ise 18 Şubat 2022'de başlayacak. Biliyorsunuz Samsung tarafındaki bir diğer yoğunluk şu sıralar Galaxy S21 FE modeli.

Samsung Galaxy S22 Renk Seçenekleri

Samsung Galaxy S22 modellerinin teknik özellikleri artık belli sayılır ancak gelen son bilgilere göre çeşitli renk seçenekleri bilgisine de erişebiliyoruz. Samsung Galaxy S22 ve Samsung Galaxy S22 Plus için siyah, yeşil, pembe, altın sarısı ve beyaz renk seçenekleri sunulacak. Galaxy S22 Ultra'da ise siyah, koyu kırmızı, yeşil ve beyaz renk seçenekleri olacak.

Samsung Galaxy S22 Satış Fiyatı

Yurtdışı için netleşen Samsung Galaxy S22 satış fiyatı şu şekilde olacak:

Samsung Galaxy S22 satış fiyatı: 849 USD

Samsung Galaxy S22 Plus satış fiyatı: 1049 USD

Samsung Galaxy S22 Pro satış fiyatı: 1299 USD

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