iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max Makro Modu Sorunu Düzeldi

iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max makro modu sorunu yaşıyordu. Sitemizi takip eden kullanıcılar hatırlayacaktır; eğer bir iPhone 13 Pro veya iPhone 13 Pro Max sahibiyseniz, 14 cm'den daha yakın bir fotoğraf almak istediğinizde otomatik makro çekim sorunu meydana geliyordu. Otomatik makro geçişi istemeyen kullanıcılar içinse bu bir sorun oluyordu. Apple'dan güncelleme bekleyenler ise çözümü ancak iOS 15.1 güncellemesinde bulabildi.

iOS 15.1 güncellemesi makro modu sorunu için çözüm sağladı fakat makro özelliğinin tam anlamıyla kullanılabilir olması ise iOS 15.2 güncellemesi ile sağlanıyor. Gelen son bilgilere göre iOS 15.2'nin ikinci beta sürümüyle birlikte iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'taki kamera uygulamasına makro modu eklendi. Artık kamera açıkken bir objeye yakınlaşıldığında makro çekebilmek için bu çiçek simgesine dokunmak gerekiyor.

iPhone 13 ve iPhone 13 Pro Max'ta Otomatik Makro Modunu Kapatmak

iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'ta otomatik makro modu açık hale geliyor. Eğer iPhone 13 Pro fotoğraf çekerken otomatik makro moduna geçiyor veya iPhone 13 Pro Max'ta fotoğraf çekerken makro modu sorunu yaşıyorsanız ayarlardan otomatik makro geçişini kapatmanız mümkün. Bunun için öncelikle telefonunuzun ayarlar menüsüne girin ve oradan kamera seçeneğini seçin. Devamında karşınıza gelen otomatik mkaro seçeneğini kapattığınızda artık telefonunuzun otomatik makro moduna geçişini tamamen engellemiş olursunuz.

Apple bir çözüm olarak iOS 15.1'de iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max için makro modu kapatma özelliği ekledi. Ancak bunun için menülerden ayar yapmak gerekiyordu. Henüz yayınlanmamış ve beta aşamasında olan iOS 15.2 güncellemesi ile bu sorunun çözüleceğine artık hepimiz inanıyoruz.

iOS 15.2 Güncellemesi Ne Zaman Yayınlanacak?

iOS 15.2 güncellemesi normalde Aralık ayı içerisinde bekleniyor ancak ikinci betanın gelmesi artık güncellemenin tamamen hazır olacağına işaret ediyor. Apple aralığı beklemeden bu güncellemeyi Kasım ayı sonuna kadar da yayınlayabilir. Yani iOS 15.2 güncellemesi çıkış tarihi için eli kulağında demek doğru olacaktır.

Apple'ın yeni telefonlarında yaşanan makro modu sorunu ile ilgili görüşlerinizi forum sayfamızdan bizlerle paylaşabilirsiniz.