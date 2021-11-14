Ünlü sızıntı haber paylaşımcısı Digital Chat Station Twitter hesabında artık Xiaomi 12 satış tarihi geldi şeklinde açıklamalarda bulunuyor. Zaten daha öncesinde de sizlerle Xiaomi 12 satış tarihi belli oldu şeklinde haberler paylaşmış ve tarihlerin de 12.12'yi gösterdiğini bu haberde işaret etmiştik. Gelen son bilgiler Xiaomi 12'nin 2022 gelmeden tanıtılacağı yönünde. Yani bu sızıntı haberlerin gerçek olma payı iyice artıyor.

Digital Chat Station'a göre tanıtım tarihi olarak Aralık kesin; ancak Aralık ayının en önemli etkinliklerinden birisi Snapdragon Tech Summit. Bu etkinlik 30 Kasım ile 2 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İşlemci dünyasının amiral gemisi Snapdragon 898 de bu etkinlikte tanıtılacak. Sonrasındaki tarihlerde ise Snapdragon 898'li akıllı telefon modelleri ortaya çıkmaya başlayacak. Xiaomi 12 de bu grupta. Nefesleri tutmaya başlayabiliriz.

Xiaomi 12 hakkındaki görüşlerinizi forum sayfamıza bekliyoruz.