Ve en sonunda Samsung Galaxy S21 FE tasarımı belli oldu. Son günlerde Samsung Galaxy S21 FE gelecek mi, ne zaman gelecek, çıkış tarihi, ertelendi mi, teknik özellikleri nasıl olacak, vaz mı geçildi şeklinde bir sürü soru duyduk ama artık telefonun çıkış tarihi de belli ve herkes kendinden emin. Son gelen gelişmeler artık cihazın tanıtımda kullanılacak slayt görsellerinin de üretildiğini gözler önüne seriyor. Yapılan grafik çalışmaları aynı zamanda Samsung Galaxy S21 FE'nin tasarımı konusunda da bizi bilgilendiriyor.

Bir dönem kesinlikle iptal olduğu düşünülen ve birçok kesimde hayal kırıklığı ile karşılanan Samsung Galaxy S21 FE artık 4 Ocak tarihi ile resmi şekilde tanıtılacak ve aramızda olacak. Samsung'un bu kararsız durumunu Galaxy A serisini baltalamak istememesi şeklinde de düşünen bir grup kullanıcı yok değil. Zira Samsung Galaxy S21 FE öncelikle Avrupa'da piyasaya sürülüp ondan sonra dünya genelinde satışa açılacak.

Samsung Galaxy S21 FE Netleşen Teknik Özellikler

Samsung Galaxy S21 FE ekranı 6.4 inç büyüklüğünde olacak ve 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunacak. Super AMOLED ekranın birçok kullanıcı tarafından beğenileceği aşikar. Bu ekran Samsung Galaxy S20 FE'den biraz daha küçük ancak Samsung Galaxy S21 modellerinden de biraz daha büyük. Dolayısı ile ekran konusundaki öne çıkışı Samsung Galaxy S21 FE'yi biraz daha ilgi odağı haline getiriyor.

Samsung Galaxy S21 FE hakkında sürekli bilgiler geliyor ancak telefonun tam olarak hangi işlemci ile geleceği net değil. Snapdragon 888'in yanı sıra Exynos 2100 ile geleceğini söyleyenler de var. İlk etapta Avrupa pazarında satışa açılacağı için söz konusu iki işlemciden biri ile başlanabilir. Bu konuda Samsung'un Exynos 2100'ü biraz yedekte tuttuğunu biliyoruz. Snapdragon tarafında herhangi bir üretim sıkıntısı yaşanırsa dümen Exynos 2100'e doğru kırılabilir.

Samsung Galaxy S21 FE Türkiye'de Ne Zaman Çıkacak?

Samsung Galaxy S21 FE Avrupa gündeminde bir cihaz olduğu için Türkiye'de de satışa sunulacak. Tahminlerimize göre Ocak 2022 itibariyle cihazlar satışa sunulacak. Türkiye fiyatı henüz net değil ancak Samsung Galaxy S21 FE için Samsung'un en iyi fiyat/performans cihazı olduğunu söyleyebiliriz. Renk seçenekleri olarak beyaz, siyah, eflatun ve açık yeşil bizleri bekliyor olacak.

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