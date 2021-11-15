Samsung Galaxy S22 Plus (SM-S906U) Geekbench skoru ortaya çıktı. Elbette bu bazı teknik özelliklerin de netleştiği anlamına geliyor. Normal şartlarda Samsung Galaxy S22 Plus'a ait test sonuçları ilerleyen zamanlarda duyurulacaktı çünkü Snapdragon 898 işlemci de henüz duyurulmuş değil. Sızdırılan görsel aynı zamanda Samsung Galaxy S22'nin işlemcisi olan Snapdragon 898'in Geekbench skorları hakkında da fikir sahibi olmamızı sağlıyor. Sızıntının sahibi Gizmochina.

Samsung Galaxy SM-S906U adıyla Geekbench'te ortaya çıkan Samsung Galaxy S22 Plus modeli 8 GB RAM'li modeli ve Android 12 işletim sistemi ile Single-Core Score'da 1163 ve Multi-Core Score'da 2728 puan almayı başarıyor. Sonuçlardaki System Information bölümünde telefonun Snapdragon 898 işlemci kullandığı görülebiliyor. Hatırlarsınız bu işlemcide 1.79 GHz'lik dört işlemci, 2.5 GHz'lik üç işlemci ve 3.0 GHz'lik bir işlemci çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

Samsung Galaxy S22 Plus'ın Exynos 2200'lü modelleri de piyasada olacak fakat bu platforma dair şimdilik bir test sonucu yayınlanmadı.

Samsung Galaxy S22 Plus (SM-S906U) Geekbench skoru ile ilgili düşüncelerinizi forum sayfamızda bekliyoruz.