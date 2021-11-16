150 Watt Şarj Destekli Telefonlar Yakında Gelebilir

Bu trend neden devam ediyor bilmiyoruz. Fakat 100 Watt+ bariyeri henüz yeni aşılmışken şimdi 150 Watt destekli telefonlar konuşuluyor. Bugün 120 Watt bir şarj aleti telefonları 15 dakikada şarj ediyor. Bu elbette cihazdaki pilin çok daha hızlı eskimesi anlamına geliyor. Geçen yıl ilk telefon modellerinin 100W şarj bariyerini aştığını gördük ve bu akım 2021'de Redmi Note 11 Pro Plus ve Xiaomi Mix 4 gibi 120W cihazlarla devam etti.

Weibo sitesinin ünlü bir profili (yaklaşık 1,3 milyon abonesi var) olan Digital Chat Station isimli sayfa 150 Watt destekli telefonların tüyosunu verdi. Sızıntıyı gerçekleştiren bu kişi, gönderiye yaptığı yorumlara seri üretimdeki bir cihazın "yakında geleceğini" de ekledi.

Peki, buna değer mi? 120W şarj hızları zaten korkunç derecede hızlı. Xiaomi Mix 4, 4.500 mAh pili için 120 Watt şarja sahip ve Boost Mode olarak adlandırılan bir özellikle 21 dakikada veya 15 dakikada tam kapasiteye ulaşıyor. Bu nedenle, aynı pil boyutuna sahip olduğumuzu düşünürsek, 150 Watt şarjın bu sefer süreyi birkaç dakika kısaltabileceğini hayal etmek zorundayız.

Ultra hızlı şarjın bir yan etkisi

Bununla birlikte, en önemli endişe, pilin bozulması olmalıdır. Çünkü daha hızlı şarj, zamanla daha hızlı bozulmaya neden olur. Xiaomi ve Oppo, daha önce 120W ve 125W çözümlerinin 800 şarj döngüsünde (kabaca iki yıl) %20 oranında bozulmaya neden olduğunu açıklamıştı. Bu şaşırtıcı değil ama korkunç da değil, ancak iki yıldan fazla bir süredir telefonlarını elinde tutmayı düşünen artan sayıda tüketici var ve bu onlar için kesinlikle endişe verici. Özellikle telefon şarjdayken oyun oynayanları da düşünürsek.

150 Watt'lık bir şarj çözümünün bu konuda biraz daha kötü performans göstermesini bekliyoruz. Ancak Xiaomi daha önce duyurdukları 200 Watt teknolojisinin 800 şarj döngüsünden sonra dahi %20 bozulmaya neden olacağını iddia etmişti. Bu nedenle, ultra hızlı şarj isteyen ancak sağlıklı bir pil isteyen tüketiciler için hala umut var.