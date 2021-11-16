Leica lensli Xiaomi 12 Ultra ortaya çıktı. Daha doğrusu özellikleri günden güne netleşen Xiaomi 12 Ultra'nın Lecia lens kullanacağı belli oldu. Bilindiği gibi Leica daha önceden Huawei ile ortaklık yapmış ve biraz da firmanın cirosunu artırabilmek için akıllı telefon sektörü için de çözümler üretmeye başlamıştı. Bu ortaklığın son meyvesi ise Huawei P50 modeli oldu. Huawei P50'yi biz de çok anlatmıştık ve hatta reklamlarından dahi hatırlayanlar olacaktır.

Huawei'nin içinde bulunduğu durum gereği artık Leica kendine başka bir yol arkadaşı arıyordu ve bu markalar arasında da Sharp, Xiaomi ve Honor vardı. Elbette firmanın daha yüksek adet yapabilmesi Xiaomi ile olan anlaşmaya bağlıydı ve görünen o ki eğer dedikodular gerçek çıkarsa Xiaomi 12 Ultra Lecia lensli ilk Xiaomi akıllı telefon olacak.

Xiaomi 12 Ultra Leica lens mi kullanıyor? Bu sorunun cevabı henüz net değil.

Leica Lens Nedir?

Leica dünyanın en büyük lens üreticilerinden birisi. Aynı zamanda en kaliteli olduğu da söylenir ancak tabii ki de tartışmaya açık fakat zirve noktasında kalite sunduğu aşikar. Leica akıllı telefon lensleri ise sanıldığı gibi camın aksine plastikten üretiliyor. Bunu normal bir plastik gibi de düşünmeyin; optik özellikler kazandırılmış çok sert bir plastik / cam arası malzeme gibi düşünmek daha doğru.

Leica aslında akıllı telefon lenslerini üretmiyor. Profesyonel fotoğraf makineleri ve video kameralar için camdan optik çözümler sunmaya devam ediyor ve akıllı telefon lenslerini ise fason şekilde başka bir firmaya ürettiriyor. Tabii ki bu lensler firmaların isteklerine özel şekilde hazırlanıyor ve bu şekilde kalite çizgisi korunmuş oluyor. İyi bir yazılım ve kaliteli bir lens de bir araya geldiğinde son derece iyi sonuçlar elde edilmiş olunuyor.

Leica Lensli Telefon 2022

Ünlü sızıntı habercisi Digital Chat Station'un paylaştığı görsele göre Xiaomi 12 Ultra arka kamerası üzerinde Leica yazısı var. Fakat bu yazının Photoshop olma ihtimali bize göre yüksek. Çünkü pek de özenli şekilde cihaz üzerine yerleştirilmemiş gibi görünüyor ve yazının bir derinliği yok. Bir şaka da olabilir. Bekleyip görmekten başka çare yok. Digital Chat Station'un paylaşımında Leica lens için "Yakında" deniyor.

Xiaomi 12 Ultra'nın ana kamerası 50 MP çözünürlükte olacak. Paylaşılan görsele göre 120x yakınlaştırma yapabildiği de gözlerden kaçmıyor. İşbirliği konusunda ise ne Xiaomi tarafından, ne de Leica tarafından yapılmış bir doğrulama yok. Yani doğru olma ihtimali kadar asparagas olma ihtimali de mümkün. 2022'de çıkacak olan Xiaomi 12 Ultra ile sonucu göreceğiz.

Leica lensli Xiaomi 12 Ultra sizce mümkün mü? Cevaplarınızı forum sayfamızda bekliyoruz.