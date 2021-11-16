Akıllı telefon pazarının lider konumundaki oyuncularından Xiaomi, şimdi de Redmi Note 11T 5G adlı yeni bir modelin duyurusunu gerçekleştirdi. Yeni Redmi modeli 6.6 inç Full HD+ ekran, MediaTek Dimensity 810 yonga seti, 5000 mAh batarya ve 50 MP arka kamera gibi özelliklere sahip. Elbette Xiaomi'nin bunu piyasaya sürmesindeki amaç 5G'li Xiaomi akıllı telefon modellerini biraz daha çeşitlendirmek.

Redmi Note 11T 5G aslında geçtiğimiz günlerde sizlerle haberini paylaştığımız Poco M4 Pro 5G'nin aynısı denebilir. Poco M4 Pro 5G de Redmi Note 11'in biraz daha güncellenmiş haliydi. Buradan Redmi Note 11T 5G için Redmi Note 11'in güncellenmiş hali sonucu ortaya çıkıyor. Teknik özelliklere baktığımızda Redmi Note 11T 5G, 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri sunacak. Depolama ise 64 GB ve 128 GB olarak tercih edilebiliyor. Xiaomi'nin hızlı şarj teknolojileri 33W olarak Redmi Note 11T 5G'de de kendisini gösteriyor. Bu modelle ilgili fiyat bilgisi ise henüz paylaşılmadı.

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