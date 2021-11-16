Uygun fiyatlı Samsung Galaxy A03 Core teknik özellikleri netleşti. Samsung'un uygun fiyatlı modellerini içeren Galaxy A serisi, 2022 yılı ile birlikte tamamen güncellenecek ve daha gelişmiş özellikler sunmaya başlayacak. Bu kapsamda seriye eklenen modellerden birisi Samsung Galaxy A03 Core oldu. 2022 yılında çıkacak Samsung Galaxy A modelleri arasında yer alan telefon öncelikle bütçeyi önemseyenlere hitap ediyor.

Samsung Galaxy A03 Core ekranı 6.5 inç büyüklükte olacak ve HD+ çözünürlük sunacak. Damla çentikli bir ön kameraya yer verileceği paylaşılan fotoğraflardan da görülebiliyor. Parmak izi okuyucu ile ilgili olarak henüz bir bilgi paylaşımında bulunulmadı ancak günümüzde neredeyse güvenlik amacı ile şart olan bu özelliğin sunulmaması büyük eksiklik olabilir.

Samsung Galaxy A03 Core Teknik Özellikleri

Samsung Galaxy A03 Core teknik özellikleri açısından da giriş seviyesi adına yeterli bir model. Telefonda Unisoc SC9863A yonga seti kullanılıyor ve 2 GB RAM'e yer veriliyor. Ayrıca depolama alanı da 32 GB olarak sunulmuş durumda. Bu satırları okurken birkaç sene öncesinin bir cihazını sizlere anlatıyormuşuz gibi düşünebilirsiniz. Samsung özellikleri fazla kırpmış diyebiliriz ancak yine de telefona sadece "alo" deyip WhatsApp kullananlar için de fena sayılamaz.

Samsung Galaxy A03 Core'un batarya kapasitesi 5000 mAh seviyede. Ayrıca 10W hızlı şarj özelliğinin desteklendiği belirtiliyor. Arka kamera 8 MP çözünürlükte çekim yapabiliyor, selfie kamera çözünürlüğü ise 5 MP. Çift hatlı olan telefonda Micro SD kartlar ise hafıza artışı yapabilmek de mümkün. Hatta Micro SD kartı telefonu alırken hemen satın almanızı tavsiye ediyoruz zira hafızanın dolması an meselesi olabilir!

En Ucuz Samsung Telefon 2022

Samsung Galaxy A03 Core en ucuz Samsung telefon 2022 modelleri arasında. Şu anda yurt dışı ve Türkiye fiyatları açıklanmış değil ancak yüksek olan kura rağmen 2500 TL bandını aşmayacak bir fiyatla satışa sunulacaktır diye düşünüyoruz. Sunulan özellikler bir hayli düşük ve ancak temel düzeyde telefon kullanacaklar için veya ikinci telefon olarak düşünenler için işlevsel olabilir diye düşünüyoruz.

Samsung Galaxy A03 Core ile ilgili düşüncelerinizi forum sayfamızdan bekliyoruz.