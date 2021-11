Samsung Galaxy S21 Android 12 güncellemesi almaya başladı. Güncelleme ile beraber Samsung'un yeni kullanıcı arayüzü One UI 4 de kullanılmaya başlanabiliyor. Samsung Galaxy S21 ailesi Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ ve Samsung Galaxy S21 Ultra'dan oluşuyor. Android 12 güncellemesini ilk alan Samsung modelleri olan Galaxy S21 ile ilgili olarak henüz bir memnuniyetsizlik bilgisi gelmiş değil.

Samsung Galaxy S21 Andorid 12 güncellemesi dünya çapındaki tüm kullanıcılar için indirilmeye müsait. Yani bölge bölge bir dağıtım söz konusu değil. Bilindiği gibi firmalar bazı güncellemeleri bölge bölge yayınlayıp olası hataları gidermek için zaman kazanmayı tercih edebiliyor. Görünüşe göre Android 12 işletim sistemi o kadar hazır ki Samsung doğrudan bu güncellemeyi dünya çapındaki kullanıcılara ulaştırmaya başladı. Güncelleme ile birlikte yeni One IU 4 de kullanılabiliyor.

Android 12 Güncellemesi Alacak Samsung Modelleri

Şimdilik Android 12 güncellemesi alacak Samsung modelleri arasında sadece Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra var. Önümüzdeki günlerde ise Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Note 20 modelleri ve Galaxy S20 modelleri de bu kapsama girecektir. Zira saydığımız tüm bu modeller halen aktüel özellikler içeriyor ve Android 12 ile beraber One UI 4'ün sunduğu yeniliklerden mahrum kalmamalılar.

One UI 4 yenilikleri de merak edilenler arasında. Yeni kullanıcı arayüzü Material You isimli yeni bir tasarım anlayışı kullanarak dinamik renk temaları ve yeni güvenlik özellikleri bünyesinde barındırıyor. Yeni One IU 4'ün yenilikleri ana ekran, kilit ekranı, ekran, hızlı erişim paneli, karanlık mod, yükleme efektleri, Samsung klavyesi, ipuçları, paylaşım, kamera, galeri, video ve görüntü editörü, AR emoji, çoklu görev, ayarlar, dijital sağlık, saat, takvim, mesajlar, dosyalarım, Samsung Internet tarayıcı, cihaz bakımı, Samsung sağlık, Bixby rutinleri, Ulaşılabilirlik ve Gizlilik üzerine birçok yenilik içeriyor.

Piyasaya çıkma dedikoduları netleşen Samsung Galaxy S21 FE de aslında bu aileye dahil ancak tahminler cihazın kutusundan Android 12 ile çıkacağı yönünde. Samsung zaman kaybetmemek adına belki bu cihazı Android 11 ile piyasaya sürerse Samsung Galaxy S21 FE'yi de Android 12 güncellemesi alacak Samsung telefon modelleri listesine dahil etmemiz gerekir.

Android 12 veya One UI 4 ile ilgili sorularınız için forum sayfamızı kullanabilirsiniz.