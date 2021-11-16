Bugün Xiaomi tarafından gelen sızıntılara Xiaomi 12 mini geliyor haberleri de eklendi. Bildiğiniz gibi firmanın Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro ve Xiaomi 12 Ultra modellerini tanıtması artık çok yakın ancak firmaya çok yakın kaynaklar bu kez firmanın Xiaomi 12 mini modelini de tanıtılacaklar arasına ekleyerek toplamda dört model duyuracağını iddia ediyor. Hatta ne olduğu şu an tahmin edilemeyen bir mini model daha firmanın gündeminde. Belki de Xiaomi 12 Note mini olur, ne dersiniz?

Yeni modeller dedikoduya göre firmanın MIUI arayüzü yazılımının kodlarında deşifre olmuş durumda ve L3 ile L3A koduyla adlandırılıyor. Dolayısı ile birbirine yakın modeller de olabilirler. Yani Xiaomi 12 Note mini bir tahmin tabii ki, fakat Xiaomi 12 mini Pro veya Xiaomi 12 mini Plus diye bir model de olabilir çünkü ana modelin adı yüzde 100'e yakın oranda Xiaomi 12 mini olacak.

Xiaomi 12 mini Teknik Özellikleri

Xiaomi 12 mini teknik özellikleri konuşmak için şu an oldukça erken fakat teknik özelliklerle ilgili sızıntılardan birisi ürünün 6.3 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacağı. Diğer teknik özelliklerin ana model olan Xiaomi 12'ye yakın olacağını düşünüyoruz. Diğer üst model mini içinse şu an tüm fikirler tahmin olmanın ötesine geçebilecek durumda değil. Xiaomi 12 mini ayrıca en uygun fiyatlı Xiaomi telefon olabilir bunu da unutmamak gerek.

Mini model akıllı telefonlar özellikle Apple tarafından başlatılan bir akım. Firma en son iPhone 13 mini modeli ile bu akımı sürdürmeye devam ediyor. Android tarafında ise Xiaomi'nin bu tarz bir girişimde bulunacağı haberleri geliyor fakat net bir sonuç alınamıyordu. Hatta ülkemizde artık pek esamesi okunmayan ASUS'un ZenFone 8 modelinde mini seçeneği sunması bir çalım olmuştu denebilir.

Xiaomi 12 mini hakkındaki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Görüşlerinizi forum sayfamızdan bekliyoruz.