iPhone'u İkinci Monitör Olarak Kullanmak

Bilgisayarınızı ister iş, ister oyun veya diğer eğlence türleri için kullanın, ekranınız muhtemelen yeterli geliyordu. Elbette ikinci bir monitöre sahip olmak hayatınızı kolaylaştıracak olsa da, fazladan bir ekrana para harcamak istemezsiniz. Ancak, bir iPhone kullanıyorsanız bazı kullanışlı çözümlerden yararlanmanız mümkün.

iPhone'unuzu PC'nize veya Mac'inize bağlayabilir ve onu iki şekilde kullanabilirsiniz – birincil monitörünüzden farklı içerik görüntülemek veya içeriği yansıtmak için. Bu yazıda, bu seçeneklerin her ikisini de nasıl elde edeceğiniz hakkında konuşacağız.

Bir iPhone İkinci Monitör Olarak Nasıl Kullanılır?

iPhone'unuzu Mac'iniz için ikinci bir ekran yapmak için birkaç seçenek var. Ancak, ihtiyaçlarınıza bağlı olarak hangi seçeneğin sizin için en iyi olacağına karar vermelisiniz. Her durumda, telefonunuza ve Mac'inize bir uygulama yüklemeniz gerekiyor. Aşağıdaki seçeneklerden bazılarına göz atalım.

Duet Display veya iDisplay

Her iki uygulama da bu işi halledebilir ve ekranınızı ayrı bir monitör veya yansıtmalı bir monitör olarak kullanmanıza izin verebilir. iPhone'unuzu Mac'inize bağlamak için bir USB'ye ihtiyacınız olacak veya iPhone ve Mac'inizin aynı Wi-Fi ağına bağlı olması gerekecek. iDisplay 14.99 Dolar, Duet Display uygulaması ise tam sürüm 19,99 Dolar olarak satılıyor.

Başlamak için Duet Display'i mi yoksa iDisplay'i mi kullanmak istediğinize karar vermeniz ve uygun uygulamayı iPhone'unuza indirmeniz gerekiyor.

Ardından, seçtiğiniz uygulamanın masaüstü sürümünü de indirmeniz gerekecek. İlgili web sitesine gidin ve doğru sürümü -örneğin Windows- indirmek için “Windows” düğmesine tıklayın. Duet Display web sitesinde, temel ve tam paket veya yedi günlük ücretsiz deneme arasında seçim yapabilirsiniz. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra kurulum dosyasını çalıştırın ve yazılımın adımlarını izleyin.

Artık her şey hazır olduğuna göre, sonraki adımlar son derece kolay:

Uygulamayı iPhone'unuzda açın.

iPhone'unuzu USB üzerinden bağlayın veya aynı Wi-Fi ağına bağlayın.

Programı Mac ya da Windows ortamında çalıştırın.

Örneğin Windows kullanıyorsanız masaüstünüze sağ tıklayın.

“Görüntü Ayarları" na girin ve iki monitör göreceksiniz; ikincisi iPhone'unuz. Burada neyi hangi ekrana yansıtmak istediğinizi seçebilirsiniz.

Air Display

Önceki iki uygulamaya benzer şekilde Air Display, iPhone'unuzu ikinci bir monitör olarak ekleme imkanı sunuyor. Cihazların yalnızca aynı Wi-Fi ağına bağlı olması yeterli. Uygulama 19,99 Dolar.

Air Display'i denemek istiyorsanız, önce masaüstü istemcisini indirmeniz gerekli. Bunu yapmak için uygulamayı Mac App Store'dan indirin ve kurulum talimatlarını izleyin.

Uygulamanın masaüstü sürümüne sahip olduğunuzda, uygulamayı App Store'dan iPhone'unuza indirmeniz ve her iki cihazın da aynı Wi-Fi'ye bağlı olduğundan emin olmanız yeterli. Ardından aşağıdaki şekilde ilerleyebilirsiniz:

Uygulamaları her iki cihazda da çalıştırın.

Cihazların bağlı olduğundan emin olmak için ekrandaki talimatları izleyin.

Buradan örneğin yüksek çözünürlük gibi tercihleri her iki cihazda da yapılandırabilirsiniz.

“Düzenlemeler” sekmesini açarak veya iPhone'unuzun ana ekranınızı yansıtmak için “Yansıtma” seçeneğini açarak ana ekranınızda ne görüntüleneceğini ayarlayabilirsiniz.

Hepsi bu kadar.