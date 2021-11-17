Oppo A95 teknik özellikleri ve fiyatı ile bugün duyuruldu. Orta seviyeye hitap eden ve özellikleri ile göz doldurmayı başaran akıllı telefon performans seviyesine yakın özellikleri ve hoş tasarımı ile bütçesi fazla yüksek olmayan kullanıcılar için vazgeçilmez olabilir. Oppo A95 aslında bizler için çok da yeni bir model değil çünkü firma birkaç ay öncesinde 5G'li sürüm olan Oppo A95 5G'yi duyurmuştu. Şimdi ise 5G özelliğini desteklemeyen Oppo A95 satışta.

Oppo A95 6.43 inç büyüklükte bir AMOLED ekrana sahip. Böylece artık AMOLED ekranın iyice hayatımıza dahil olduğunu söylemek mümkün. Zira çoğu zaman üst seviye modeller AMOLED ekranlar ile ayrılıyordu ve hatta üst seviyenin en baz modelinde bile IPS LCD görmeye devam ediyorduk. Oppo iddialı bir oyuncu olduğu için orta seviyedeki A95 ekranını AMOLED'den yana tercih etmiş.

Fiyatına Göre En İyi Oppo Telefon

Oppo A95 16 MP çözünürlükte bir selfie kamerasına sahip. Bunun dışında parmak izi okuyucu ekrana entegre şekilde sunuluyor. Arka kamerada 48 MP çözünürlük sunuluyor ve yardımcı diğer kameralar da 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü şeklinde. Ayrıca kamera grubunda olması gerektiği gibi LED flaş da var. Oppo A95 kutusundan 5G'li sürüm olan Oppo A95 5G gibi Android 11 işletim sistemi ile gelecek.

Oppo A95 Snapdragon 662 platformunu kullanıyor; buna birçok orta seviye akıllı telefondan aşinayız. Ancak RAM olarak 8 GB miktar sunulması üst seviyeye yakın bir performans elde edilmesini sağlıyor. Öte yandan depolama alanının da 128 GB seviyesinde olması birçok kullanıcıyı memnun edecektir. Telefondaki batarya kapasitesi 5000 mAh ve hızlı şarj olarak da 33W destekleniyor.

Oppo A95 Türkiye Fiyatı

Oppo A95 renk seçenekleri olarak beyaz ve siyah sunacak. Beyaz renk yanar dönerli yapısı ile aslında birçok kullanıcının sevdiği ve halk ağzında "sedefli" olarak geçen renk. Yurt dışı için anons edilen fiyat 265 USD ve Türkiye için de 4000 TL'ye yakın bir fiyat etiketi beklenebilir.

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