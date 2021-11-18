Apple'ın yaptığı son güncelleme ile birlikte iPhone aramalarda kesinti hat kopma sorunu çözümü sağlanmış oldu. iPhone 12'den itibaren geçerli olan modellerin indirebildiği iOS 15.1.1 güncellemesi iPhone'da aramalarda hat gidiyor, iPhone aramalarda kesinti yapıyor, iPhone'da SIM kart gidip geliyor, iPhone arama kesinti sorunu, iPhone hat düşüyor, iPhone görüşmelerde kopma sorunu gibi şikayetlere çare olmayı başarıyor.

iOS 15.1.1 güncellemesi iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max modellerinin yanı sıra yeni çıkan iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modelleri için indirilebiliyor. 1.44 GB boyutunda olan güncelleme hat düşmesi sorununu çözüyor ve tat kaçıran bir Apple sorunu daha böylelikle son bulmuş oluyor.

iOS 15.1.1 Hangi Cihazlara İndirilebilir?

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iOS 15.1.1 Güncellemesi Nasıl Yüklenir?

iOS 15.1.1 güncellemesi yükleme için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne gidin. Otomatik Güncellemeler'e basın. Sonrasında iOS Güncellemelerini İndir seçeneğini seçin. En alttaki İndir ve Yükle tuşuna basarak güncellemeyi yapabilirsiniz. 1.44 MB büyüklüğündeki iOS 15.1.1 güncellemesi bir süre sonra yüklenmiş olacak

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