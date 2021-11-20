Gelen son haberlere göre Honor 60 çıkış tarihi belli oldu. Yaklaşık iki hafta kadar önce sizinle paylaştığımız haberlerde Honor 60 ile birlikte Honor 60 SE ve Honor 60 Pro'nun da çıkacağı ve bu üç modelin Aralık ayı başında tanıtılacağından bahsetmiştik. Bugün yapılan açıklamada Honor'un CEO'su George Zhao, Çin'in kullandığı sosyal ağ Weibo'da tanıtım tarihini paylaştı. Üç modelden oluşan Honor 60 serisi 22 Kasım'da tanıtılmış olacak.

Honor 60 modellerinin özellikle gece çekimi ve kamera kalitesi konusunda üstün olabileceği beklentisi var. Zira tanıtımlarda kullanılan görsellerde bol bol kamera ve yıldızlı gecelere vurgular yapılıyor. Seride başka bir cihaz olup olmayacağı bilinmiyor ve teknik özellikler halen tam anlamıyla netleşmiş değil.