Samsung'un yeni katlanabilir modelleri Samsung Galaxy Z Fold 4 ve Samsung Galaxy Z Flip 4 netleşiyor. Samsung'un gelecek planlarında yer alan ve üzerinde titizlikle çalıştığı yeni katlanabilir telefon modelleri hakkında dedikodular da şimdiden gelmeye başladı. Gelen ilk haberler Samsung Galaxy Z Fold 4 kamera sayısı kaç tane sorusuna cevap niteliğinde. İddialara göre yeni katlanabilir Samsung'da tam altı tane kamera bulunacak. Elbette kamera kalitesinin de ciddi anlamda yükseltileceği üzerinde konuşuluyor.

Elde olan bilgilerden biri de Samsung'un yeni bir menteşe sistemi üzerinde çalıştığı. Hatırlarsanız iki hafta önce Apple'ın da bu konuda çalıştığını ve çeşitli patentleri aldığını buradan sizlere bildirmiştik. Samsung'un buradaki amacı telefonların sağlam menteşeler yüzünden ağırlaşmasını engellemek ve su ile toza karşı dayanıklılık sağlamak. Zira katlanabilir modeller su ve toz dayanımı konusunda pek de başarılı sayılmazlar.

Bir diğer bilgi ise bataryalar hakkında. Fakat sanılanın aksine batarya kapasitenin yükseltilmesi yerine şarj süresinin kısaltılması yani hızlı şarj teknolojilerinin daha verimli uygulanması üzerine çalışmalar yürütülüyor. 2022'nin ikinci çeyreğinde piyasaya çıkması planlanan yeni Samsung telefonlar hakkında aktarabileceğimiz gelişmeler şimdilik bu kadar.

Samsung Galaxy Z Fold 4 ve Samsung Galaxy Z Flip 4 netleşiyor; peki sizin görmek istediğiniz özellikler nedir? Cevaplarınızı forum sayfamızda bekliyoruz.