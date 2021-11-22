En İyi Realme Modeli: GT 2 Pro

En iyi Realme modeli GT 2 Pro için tarih yaklaşıyor. 2022 gelmeden tanıtılacak cihazlar hangileri ve teknik özellikleri nedir gibi sorular yanıt bulmaya devam ediyor. Özellikle fiyat/performans dengesini başarılı ile kuran markalardan Realme, 2022'deki en performanslı GT 2 Pro ile kullanıcıların kafasını çelecek özellikler sunmaya gayret gösteriyor. En performanslı Realme modeli olacak olan yeni GT 2 Pro Snapdragon 898 kullanacak.

GSMarena'da çıkan son haberlere göre Realme GT 2 Pro'da 6.51 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekran kullanılacak. Full HD+ çözünürlük sunacak olan bu ekranda ayrıca 120 Hz tazelemeye yer verilecek. Ana kamerada 50 MP çözünürlük sunulması bekleniyor ve daha da önemlisi optik olarak yani lens ve sensör hareketleri ile görüntü sabitlemesi yapılarak her koşulda daha net fotoğraf çekilmesi sağlanacak. Selfie kamera ise 32 MP çözünürlük sunacak.

Realme GT 2 Pro elbette olması gerektiği gibi kutusundan Android 12 işletim sistemi ile gelecek. Batarya kapasitesi hakkında henüz bir bilgi yok fakat 125W hızlı şarj desteği ile beraber kablosuz şarj desteği sunacağı da söyleniyor. Bize göre dikkat çekici yönlerden biri de klişeleşmiş metalik gri ve lacivert gibi renklere ek olarak sarı/siyah renkte bir kombinasyon sunulacak olması.

En iyi Realme modeli GT 2 Pro hoşuna gitti mi; düşüncelerinizi forum sayfamızda bekliyoruz.