Görünüşe göre USB girişli iPhone yakın. Apple'ın sıra dışı bağlantı şekillerini sevdiğini biliyoruz ancak Aslında kullanıcılar bir süredir Apple neden iPhone'da USB Type-C kullanmıyor diye soruyordu. Zira bazı iPad modellerinde artık USB Type-C bağlantısı sunulmaya başlandı. Hatta bu işe kafayı takan ileri düzey bir elektronik meraklısı da USB Type-C'li ilk iPhone modelini nasıl yapacağınızı tarif ederek açık artırmaya koymuştu.

USB girişli ilk iPhone belki inanması zor gelecek ama kullanıcının yaptığı bu PR değeri ile birlikte tam 86.001 USD fiyatla satıldı. Evet 86 bin bir dolar! İsterseniz eBay bağlantısını buradan inceleyin. Şimdi ise iDrop News tarafından ortaya atılan iddia da bir sonraki iPhone modellerinde sadece iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinde USB Type-C bağlantısının kullanacağını söylüyor. Yani iPhone 14 ve iPhone 14 mini bir süre daha Lighting girişli olabilir.

İlk USB Girişli iPhone

USB girişli ilk iPhone, eğer dedikodular gerçek çıkarsa iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olacak. Apple USB girişi kullanması gerektiği konusunda Avrupa Birliği'nden baskı görüyor ve de bu konuda adım atmazsa ceza göreceği konusunda söylemler mevcut. Apple'ın dünya genelinde alışkın olduğu Lighting arabirimini bırakarak USB Type-C'ye geçecek olmasının sebeplerinden biri bu olabilir.

İlk USB girişli iPhone üretim kararının bir diğer nedeni ise USB Type-C'nin artık daha ileri seviye bir arabirim olması. Lighting her ne kadar hızlı bir arabirim olsa da şu anda iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max ile video çeken kullanıcılar bunları aktarmak istediğinde uzun süre bekleyebiliyor. USB Type-C'nin sadece iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max için planlanma nedeni arasında uzun videoların aktarılmasını hızlandırmak olabilir.

USB Type-C'li iPhone Modelleri

Apple'ın ürün aileleri bir süredir ana model, ana modelin mini'si, Pro'su ve Pro Max'ı şeklinde oluşuyor. 2022'de piyasaya çıkması beklenen ve tamamen AMOLED ekran kullanacağına artık kesin gibi bakılan iPhone modelleri iPhone 14, iPhone 14 mini, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max şeklinde olacak. Serinin en yüksek fiyatlı modeli şu anda olduğu gibi iPhone 14 Pro Max ve en uygun fiyatlı modeli de bir sürpriz olmazsa iPhone 14 mini olacak.

iPhone 14 ekran boyutları şu an net değil ancak iPhone 14 Pro'nun 6.7 inç AMOLED ekran kullanması bekleniyor. iPhone 14 modelinde ise 6.1 inç ekran kullanılma şansı yüksek. iPhone 14 mini ve iPhone 14 Pro Max modellerinde ise daha farklı ekran büyüklükleri kullanılacak. AMOLED ekran büyüklükleri ve çözünürlükleri LCD'ye göre farklı olduğundan gerçek sonuçları ancak cihazlar netleştiği zaman öğreneceğiz.

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