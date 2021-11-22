Xiaomi Mix 5 teknik özellikleri ve çıkış tarihi hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Xiaomi Mix 4 bu sene adından bahsedilen bir model oldu fakat Xiaomi'nin Mix 5 üzerine yoğunlaşmış olduğu bilgisi cihaz piyasaya çıktıktan neredeyse 3-4 ay sonra gelmiş oldu. Görünüşe göre Xiaomi Mix 4'ün ömrü pek de fazla sürmeyecek. Yurtdışı kaynaklı XiaomiUI sitesinin paylaşımına göre 2022 yılının ilk çeyreği gibi Xiaomi Mix 5'in L1 (Thor) ve L1A (Loki) kod adlı iki farklı modelini göreceğiz.

Çin'deki sertifikalandırılma aşamalarında Xiaomi Mix 5 modelinin iki farklı varyantının olduğu tahmin ediliyor. Hatta firmanın daha önceden hazırlamış olduğu ancak Xiaomi 12 ailesine dahil etmediği Xiaomi 12 Ultra ve Xiaomi 12 Ultra Enhanced modelleri olduğu tahmin ediliyor. Bizim anladığımız kadarıyla zaten hali hazırda geliştirilip son aşamaya getirilmiş olan bu modeller için daha da fazla beklenmeye lüzum görülmedi.

Xiaomi Mix modelleri çok yakın bir süre sonra tanıtılacak olan Qualcomm Snapdragon 898 işlemciden güç alacak. Selfie kamerasının ekran altında yer alacağı ve bunun da 48 MP çözünürlükle geleceği bilinen detaylar arasında. Xiaomi 12 Ultra ve Xiaomi 12 Ultra Enhanced modellerinde yola çıkarak telefonun kameralarının 50 + 48 + 48 MP çözünürlükte olacağını söyleyebiliriz. Bunun dışında OLED ekran, Android 12, 8 GB RAM ve stereo ses sistemi gibi özellikler bulunacak.

Xiaomi Mix 5 teknik özellikleri ve çıkış tarihi mart ile birlikte tam anlamıyla netleşecek; tabii fiyatı da. Sorularınız varsa forum üzerinden iletebilirsiniz.