iPhone Pilleri Hangi Sağlık Yüzdesinde Değiştirilmeli?

iPhone'lar mükemmel cihazlardır, ancak pil ömürleriyle ilgili aynı şeyi söylemek güç. Neyse ki iPhone 13 sonunda bu sorunu çözmüş gibi görünüyor. Tüm iPhone 13 modelleri, önceki modellere kıyasla daha büyük pillerle donatıldı ve bu da daha iyi pil ömrü sağlıyor.

Ancak piller tükenen donanım oldukları için sınırlı bir ömre sahiptir. Bir noktada, o kadar kötü bir halde bozulacaklar ki, yeni bir tane almaktan başka seçeneğiniz kalmayabilir. Peki, bunu anlamak mümkün mü ? İPhone pilinizi gerçekten ne zaman değiştirmeniz gerektiğini nasıl anlayabiliriz?

iPhone Pilimi Hangi Pil Sağlığı Yüzdesinde Değiştirmeliyim?

500 tam şarj döngüsünden sonra iPhone'un orijinal pil kapasitesi yüzde 80'ine kadar düşer. Pil sağlığı yüzdesi yüzde 80'in altına düştüğünde, pilinizin depolayabileceği şarj miktarı azalmaya başlar. Ancak bu, yeni bir pil almak için acele etmeniz gerektiği anlamına gelmez. Bu veri sadece yönlendirme içindir.

Örneğin, video izlemiyorsanız veya oyun oynamıyorsanız pil sağlığı yüzde 70 veya 80 olan bir iPhone tüm gün boyunca açık kalabilir. Her şey kullanım şeklinize bağlıdır.

iPhone'unuzun pilini değiştirmek için en iyi zaman, cihazın gün boyunca size güç sağlamak için yeterli şarj tutmadığını fark ettiğiniz günlerdir. Başka bir ifadeyle, iPhone'unuzun şarjı ihtiyaçlarınızı karşılamıyorsa veya cihazı kullanılamaz hale getiriyorsa, yeni bir pil alın.

Pil ömrü sizi parayı yeni bir pile harcamanız gerektiğine ikna edecek kadar rahatsız ettiğinde pili değiştirin. Yüzde 80 pil sağlığı seviyesi, çoğu kullanıcı için günü geçirmeniz için hala yeterli olacaktır.

Bununla birlikte, pil sağlığının yüzde 40 veya 50'sinde işler gerçekten hızlı bir şekilde değişecektir. Bu durumda her şarjdan sonra iPhone'unuzu yalnızca birkaç saat kullanabileceksiniz. Pil sağlığının yüzde 40'ın altına düştüğünüzde, yeni bir pil almanın zamanı kesinlikle gelmiştir. Bu noktada temel olarak, iPhone'unuz hemen hemen kullanılamaz hale gelir.

iPhone Pil Sağlığı Düşük Olursa Ne Olur?

Ömrü azalan piller, iPhone'unuzun beklenmedik bir şekilde kapanmasına da neden olabilir. Bunun nedeni, pilin donanım bileşenlerinize güç sağlayamamasıdır. Tabii bu durumların önüne geçmek istiyorsanız pilinizi yüzde 80'e düştükten hemen sonra değiştirebilirsiniz.

Düşük pil sağlığı sorunlarının eski iPhone modellerinde daha sık meydana geldiğini unutmayın. Daha yeni modeller, düşük pil sağlığını başarıyla "idare eden" gelişmiş donanım ve yazılım tasarımına sahiptir.

Daha kısa pil ömrünün yanı sıra, pil sağlığı sorunlarının diğer yaygın etkileri arasında yavaş uygulamalar, düşük kare hızları, daha düşük hoparlör sesi gibi belirtiler vardır.

Süreci Durduramazsınız

iPhone'unuzun pili kimyasal olarak eskidiğinden, bu, iki şarj arasında daha az kullanım anlamına gelecektir. Yani pilinizi daha sık şarj etmeniz gerekecek. Ne yazık ki, bu süreci durdurmak için yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Bu, lityum iyon pillerin çalışma şeklidir.

Eskimeyi durduramasanız da cihazınıza iyi bakarak geciktirebilirsiniz. İşte iPhone'unuzun pil ömrünü nasıl en üst düzeye çıkarabileceğinize dair birkaç tüyo.

iPhone'unuzun Pil Ömrünü Uzatmak İçin İpuçları

Cihazınızı sürekli güncel tutun. Yeni güncelleştirmeler genellikle batarya süresini iyileştirir.

Cihazınızı aşırı sıcaklıklarda kullanmayın. Ve gerçekten zorundaysanız, aşırı sıcaklıklara çok uzun süre veya çok sık maruz bırakmayın.

Şarj ederken kılıfı çıkarın. Pilin aşırı ısınmasını önlemek için cihazı sıcak bir ortamda kullanıyorsanız kılıfı çıkarın.

iPhone'unuzu şarj etmek için üçüncü taraf kabloları ve şarj cihazlarını kullanmayın. Orjinal ya da Apple onaylı kabloları kullanın.

Sonuç

Pil sağlığının yüzde 80'ine ulaştıktan sonra iPhone'unuzun pili gözle görülür şekilde azalmaya başlasa da, bu mutlaka yenisini almanız gerektiği anlamına gelmez. Cihaz gün boyu size güç sağlamak için hala yeterli şarja sahipse, aynı pili kullanmaya devam edin. Önemli performans sorunları fark ettiğinizde veya cihaz kullanılamaz hale geldiğinde değiştirin.