Oppo Reno 7 bildirim LED'i biraz alışılmışın dışında olacak. Oppo'nun yeni Reno ailesi hakkında haberler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz; hatta geçtiğimiz günlerde Oppo Reno 7 teknik özellikleri ve Türkiye fiyatı konulu bir yazıyı da şurada yayınlamıştık. Gelen son bilgilere göre yepyeni bir bildirim LED'i tasarımı bizi bekliyor. Cihazların tanıtımına çok kısa bir süre kalmışken bu bilgi de netleşmiş oldu.

Oppo Reno7, daha zayıf özelliklerdeki Oppo Reno 7 SE ve Oppo Reno 7 Pro modellerinden oluşacak olan yeni ailede bildirim LED'i ekran üzerinde veya köşesinde değil kamera modülünün çevresinde bir hat gibi yer alacak. Böylece daha dikkat çekici olacağı ve özellikle telefon sessizken hiçbir bildirimin kaçırılamayacağı kesin. Bildirim LED'inin bu şekilde kullanılmasının daha farklı sebepleri var mı onu da ilerleyen günlerde göreceğiz.

Oppo Reno 7 Kullanıcı Yorumları

Oppo Reno 7 kullanıcı yorumları iyi yönde. Özellikle düşük bütçe için bir çözüm niteliğinde olan Oppo Reno 7 SE ve en iyiyi isteyenlere yönelik Oppo Reno 7 Pro tüm ihtiyaçlar için fazlasıyla yeterli olacak gibi görünüyor. Son gelen bilgilere göre ana model olan Oppo Reno 7'de 6.5 inç büyüklüğünde AMOLED ekran bulunacak ve FHD+ çözünürlük ile 90 Hz tazeleme hızı desteklenecek. MediaTek Dimensity 900 tercihi yapılan telefonda 8 GB ve 12 GB gibi oldukça yüksek RAM miktarları bulunacak.

Yeni Oppo Reno 7 ailesi kamera kalitesinin de ön planda olduğu modellerden oluşacak. Amiral gemisi Oppo Reno 7 Pro'da ön kamera 32 MP çözünürlük sunacak. Arka kamerada ise 64 MP çözünürlük mevcut; bunun dışında 64 MP ultra-geniş açı ve 13 MP telefoto kameralar da yerini alacak.

Amiral gemiri Oppo Reno 7 Pro Plus ise MediaTek'in bilinen en güçlü yongaseti olan Dimensity 1200 Max'ı barındıracak. Hızlı şarj desteği ise bu modelde 65W seviyesinde olacak. En çok merak edilen fiyatlar konusu ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak zira yurt dışı fiyatları belirginlik kazansa bile Türkiye'de Oppo fiyatları döviz kuru nedeniyle bir süre belirsizliğini korur durumda olacak.

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