Tamamen Cam iPhone Gerçek mi?

Tamamen cam iPhone söylentileri gerçek mi? Apple'ın bir süredir gövde malzemelerinde radikal değişiklikler yapmak istediği biliniyor. Hatta özünde yumuşak bir malzeme olan çelikten titanyuma geçiş konusunda bazı çalışmaların yapıldığı bilinmekte. Hatta akıllı telefonlarda kullanılan cam teknolojilerinin de ciddi düzeye gelmiş olması firmayı şimdiden tamamen cam iPhone konusunda patent başvurularına itmiş görünüyor.

Paslanmaz çelikten titanyuma geçiş elbette gelecekte daha sağlam iPhone'lar göreceğimiz anlamına geliyor ancak bunların sadece üst seviyeyi hedef alacağını söyleyelim. Yani orta ve giriş seviye modellerde plastik ve alüminyum kombinasyonlarının sürmesi mümkün. Titanyum elbette daha pahalı, daha sert ve daha hafif bir metal ancak bunların da sadece iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max gibi gelecek nesil modellerde kullanılacağını düşünürsek pek de sorun olmasa gerek.

Tamamen cam iPhone'da patent görsellerine bakılırsa yuvarlatılmış kenarlar kullanılacak. Ekran da buna bağlı olarak kavisli olarak ekran arka yüzeye kadar çevrilecek. Eğer görseller yanıltmıyorsa bir diğer ihtimal de ön tarafın sabit düz bir ekran şeklinde olacağı ve arka yüzeyde kavis kullanılacağı. Hatta arka yüzeye de ekran eklenebilme gibi durumlar söz konusu olabilir. Fakat cihazın içinin temizliğinin nasıl olacağı -illa ki tozlanacaktır- onarımların nasıl yapılabileceği, ses ve ısı yalıtımlarının nasıl olabileceği gibi sorunlar var. Bekleyip göreceğiz.

Tamamen cam iPhone fikri sizce nasıl? Cevaplarınız için forum sayfamızda sizi bekliyoruz.