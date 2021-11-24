iPhone ve iPad'de Varsayılan Olarak Apple Haritalar Nasıl Açılır?

Kuşkusuz, Apple Haritalar, iPhone'un varsayılan olarak kullandığı Google Haritalar'ı bırakmasından bu yana oldukça uzun bir yol kat ederek çok gelişti. Apple, harita servisiyle büyük adımlar atmaya devam ediyor. Özellikle bu haritalamayı yapan arabaların ne kadar gelişmiş olduğunu gördüğümüzde bundan emin olduk. Bu nedenle, giderek daha fazla insanın Google Haritalar yerine Apple Haritalar'a geçtiğini görebilirsiniz.

iPhone'da Varsayılan Olarak Apple Haritalar'ı Kullanmak

iOS 15 ve iPadOS 15 ile Apple, Safari ile uzantıları (her ne kadar Apple buna genişletmeler adını vermiş olsa da- kullanma özelliğini tanıttı. Önceden uzantılar yalnızca Mac'te olan bir seçenekti, ancak geliştiricilerin oldukça etkileyici mobil uzantılar oluşturmasının kapısını açtı.

Google Haritalar uygulaması yüklüyken Apple Haritalar'ı kullanmaya devam etmeye çalıştığımız büyük bir sorun var. Safari'de (veya diğer web tarayıcılarında) bir adres aradığınızda ve bu adresi ararken Google Arama'yı kullandığınızda, uygulama bu adresi otomatik olarak Google Haritalar'da açacaktır. Elbette Google Haritalar'ın yüklemesini kaldırabilirsiniz, ancak navigasyon amacıyla kullanmasanız bile uygulamanın kendisi hala oldukça kullanışlıdır.

Alex Kitcoff adlı kişinin yeni uzantısı olan Mapper for Safari sayesinde, telefonunuzun arama yaparken bu adres bağlantılarını işleme şeklini değiştirebilirsiniz. Yükledikten sonra, artık Google Haritalar'ın adresleriniz üzerinde kontrolü ele geçirmeye çalışması konusunda endişelenmenize gerek kalmayacak. Bunun yerine, Mapper'ı etkinleştirebilir ve bir adrese her dokunduğunuzda, sizi Google Haritalar yerine Apple Haritalar'a götürmesini sağlayabilirsiniz.

Apple Haritalar'ı iPhone ve iPad'de varsayılan olarak şu şekilde açabilirsiniz.

Ayarlar uygulamasını açın. Aşağı kaydırın ve Safari'ye dokunun. Genişletmeler'e dokunun. Listeden Apple Haritalar'da Aç'ı seçin. Genişletmeyi etkinleştirmek için üstteki geçiş düğmesine dokunun. İzinler altında, Tüm Web Siteleri'ne dokunun. İzin Ver'e dokunun.

Artık, Google Haritalar geri planda kaldığı için adresleri Apple Haritalar'a manuel olarak girmek zorunda kalma konusunu düşünmenize gerek kalmayacak. Ancak, Apple Haritalar'da bulamayacağınız ek özelliklerden ve işlevlerden bazılarını kullanabilmeniz için Google alternatifinin yüklü kalmasını da sağlayabilirsiniz.

Mapper for Safari, yalnızca 0,99 USD. Aşağıdaki adresten satın alabilirsiniz.

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