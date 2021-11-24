MediaTek Dimensity 9000 Kullanan İlk Telefonlar: Poco F4 GT ve Poco X4 GT

Görünüşe göre MediaTek Dimensity 9000 kullanan ilk telefonlar Poco F4 GT ve Poco X4 GT olacak. Poco markasını ülkemizde de zengin özellikleri ve rekabetçi fiyatları ile tanıyoruz. Üstelik markanın üst seviyeye de farklı bir renk kattığı kesin. Xiaomi temelli olan marka F4 GT ve X4 GT modelinde MediaTek Dimensity 9000'i ilk kez kullanacak. Hatta bu performanslı yonga setini taşıyan bir başka model ailesi de Redmi K50 Gaming olacak.

Redmi K50 Gaming ve Redmi G50 Gaming Pro oyuncu odaklı akıllı telefon modelleri ancak sadece Çin'de satılması planlanıyor. Görüntü ve özellikler olarak Poco F4 GT ve Poco X4 GT'nin aynıları olduğundan bahsedilebilir. 22 Kasım'da sızdırılan bilgilere göre modellerden biri 21121210I ve diğeri de 21121210G olarak görünüyor. Poco olan bu modellerin dışında Redmi olan modeller de 21121210C ve 2204121AC olarak görünüyor.

Poco F4 GT Teknik Özellikleri

Poco F4 GT teknik özellikleri Redmi K50 Gaming ile aynı olacak. Telefonda 120 Hz veya 144 Hz destekli OLED ekran kullanılacağına kesin gözüyle bakılıyor. Parmak izi okuyucu olarak Goodix veya FPC sensör kullanılma ihtimali var. Mi Code bilgilerine göre arka tarafta dört farklı kamera bulunacak. Ana kameranın 64 MP çözünürlükte ve Omnivision OV64B sensör içereceği tahmin ediliyor.

Redmi K50 Gaming'de ise farklı olarak yine 64 MP çözünürlükte Sony Exmor IMX686 içereceği öngörülüyor. Poco F4 GT'de diğer yardımcılar ise 13 MP çözünürlükte Omnivision OV13B10, 8 MP çözünürlükte Omnivision OV08856 ve 2 MP GalaxyCore GC02M1 derinlik sensörü şeklinde olacak. Bir son dakika değişikliği ile ana kamerada Samsung ISOCELL HM2 ile çözünürlüğün 108 MP'e çıkartılma ihtimali de söz konusu. Poco X4 GT ile ilgili ise henüz hiçbir şey ortada yok.

2022'de çıkması kesin olarak görünen cihazlardan Poco F4 GT Matisse kod adına sahip. Aksilikler olmazsa Nisan ayı içinde Poco F4 GT Türkiye fiyatı da netleşmiş olur diye düşünmekteyiz.

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