Redmi 10 (2022) Modelinden İlk Bilgiler

Redmi 10 (2022) modelinden ilk bilgiler gelmeye başladı bile. Görünüşe göre Xiaomi 2022 yılı için şimdiden kolları sıvamış durumda. Redmi 10 aslında bu yıl içerisinde tanıtılan bir modeldi ancak 2022 yılında biraz daha güncellenmiş halini göreceğiz. Redmi 10'un özellikle fiyatına göre sunduğu üst segment özelliklerle ülkemizde yoğun bir ilgi görmesi bekleniyor. Hiç şüphesiz devamında da Redmi 10 SE, Redmi 10 Pro gibi modeller de gelecektir.

Redmi 10 (2022) hakkında ilk bilgiler çoğu telefonda olduğu gibi sertifikasyon süreci sırasında sızdırıldı. TÜV Rheinland, EEC, IMDA, SDPPI ve TKDN gibi kuruluşlardan sertifika almak zorunda olan üreticiler cihazları sunduklarında aslında bir ölçüde sürprizlere hazır hale de gelmiş oluyorlar. Sızan ilk bilgilere göre Redmi 10 (2022) kamerası 50 MP çözünürlükte olacak. Sensörün de Samsung S5KJN veya OmniVision OV50C40 olması bekleniyor.

Redmi 10 (2022) arka kamera olarak Sony IMX355 sensörü tarafından sağlanan 8 MP geniş açı ve 2 MP derinlik algılayıcı bulunduracak. Henüz tam anlamıyla özelliklerin netleştiğinden bahsedemeyiz ancak kabaca hali hazırda bilinen Redmi 10 modelinden epey izler taşıyacağı kesin. Redmi 10 (2022) modelinden ilk bilgiler bu kadardı; yeni bilgiler geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz.

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